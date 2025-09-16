De ce este specială destinația turistică

Ksamil, un mic sat din sudul Albaniei, este supranumit „Caraibele Europei” datorită plajelor sale frumoase și apelor cristaline. Potrivit Travelandleisure.com, această destinație oferă o experiență de vară europeană chiar și în sezonul de toamnă.

Cu o suprafață de doar 13 kilometri pătrați, Ksamil impresionează prin peisajele sale spectaculoase. Plajele sale largi, cu nisip fin, sunt scăldate de ape calme și transparente. Plaja Pasqyra este renumită pentru că are statistic cea mai albastră apă din lume.

Există numeroase opțiuni de cazare cu vedere la mare. Manta Resort oferă acces privat la plajă și un restaurant cu priveliște asupra mării, în timp ce resortul Limni, cu doar 11 camere și o piscină centrală liniștită, oferă o experiență mai personalizată.

Destinația unde vara se prelungește până în octombrie

Începutul toamnei este perioada ideală pentru a vizita Ksamil. Începând din septembrie numărul turiștilor scade și satul nu mai este aglomerat, dar vremea rămâne plăcută, cu temperaturi în jur de 20°C până în octombrie.

Vremea în octombrie este, în general, însorită sau cu unele intervale de nori, fără precipitații majore. Maximele ajung până la 28… 29 de grade Celsius, fiind condiții perfecte pentru plajă.

Stâncile înalte protejează plajele de vânturi puternice, menținând temperatura apei ridicată. Astfel, Ksamil a devenit una dintre destinațiile preferate ale turiștilor care vor să prelungească vara și care își planifică vacanțele în extrasezon.

Atracții și activități pentru turiști

Ksamil oferă o varietate de plaje pentru toate preferințele. Plaja Ksamil 7 este dotată cu șezlonguri de închiriat, în timp ce Plaja Bora Bora, o mică lagună liniștită, este preferată de familii.

După o zi la plajă, turiștii pot savura un cocktail la apus în unul din numeroasele baruri de pe plajă. Poda Beach Club oferă șezlonguri suspendate deasupra apei și muzică live, în timp ce Ohana Beach Bar servește cocktailuri în stil tiki.

Excursii cu barca către insulele Ksamil, inclusiv insulele gemene (Twin Islands), cunoscute și ca „Insulele de Smarald”, cu o panoramă tropicală impresionantă, sunt o variantă pentru iubitorii de peisaje exotice și aventură.

Tot din Ksamil se organizează și o serie de excursii de o zi cu barca spre alte orașe, printre care și vizite la orașul Sarandë, canionul Lengarica, bazinele termale Bënjë, orașul Gjirokastër și Parcul arheologic Antigonea.

Unde poți face plajă în Europa, în octombrie

În Europa, există mai multe zone unde se poate face plajă în octombrie și unde încă se simte vara, cu temperaturi calde și apă suficientă de caldă pentru înot. Printre aceste destinații se numără:

Cipru: Cu temperaturi medii în jur de 27°C în octombrie, este una dintre cele mai calde zone europene, cu plaje frumoase și temperaturi ale apei de aproximativ 24-25°C.

Grecia: Insulele din sud, precum Creta, Rodos și Kos, au temperaturi medii de 22-24°C în octombrie, cu apă plăcută pentru înot.

Malta: Temperaturile din octombrie se situează în jurul valorii de 23°C, iar apa mării este încă potrivită pentru plajă și snorkeling.

Insulele Canare (Spania): Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote și Fuerteventura au temperaturi de aproximativ 25°C, cu un climat subtropical ce asigură condiții de vară perpetuă.

Sudul Italiei: Regiuni precum Sicilia, Calabria și Puglia oferă temperaturi între 20… 23°C, ideale pentru plajă și explorare.

Algarve (Portugalia): Temperaturi medii de 20… 22°C și plaje renumite pentru peisajele sălbatice și ape cristaline.

Aceste zone sunt recomandate pentru vacanțe la mare în octombrie, oferind vreme caldă, însorită și ape încă suficient de calde pentru activități de plajă.

