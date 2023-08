Curiozități despre Albania. Ce nu știai despre Albania

Albania este o țară înconjurată de splendoarea Mării Adriatice și de peisaje muntoase spectaculoase, un colț pitoresc al Europei, care a reușit să-și păstreze farmecul unic și autenticitatea culturală. Cu orașele sale istorice pline de viață și frumusețea naturală a munților și a plajelor sale, Albania oferă o experiență unică pentru turiști și exploratori deopotrivă. De aceea, această țară a devenit în ultimii ani una dintre destinațiile preferate pentru turiștii din România care vor să-și petreacă o vacanță de vis cât mai aproape de casă. În cele ce urmează îți vom prezenta cele mai importante informații despre această țară de nici trei milioane de locuitori, precum și lucruri mai puțin știute.

Ce trebuie să știm despre Albania?

Albania (n.n. – în albaneză Shqipëri/Shqipëria), denumită oficial Republica Albania (n.n. – în albaneză Republika e Shqipërisë, iar în dialectul Gheg Republika e Shqipnísë), este un stat suveran din Peninsula Balcanică, în sud-estul Europei. Albania are ieșire la Marea Adriatică spre vest și la Marea Ionică spre sud-vest. Se învecinează la nord-vest cu Muntenegru, la nord-est cu Kosovo, la est cu Macedonia de Nord, iar la sud și la sud-est cu Grecia. Are ieșire la Marea Adriatică spre vest, și la Marea Ionică spre sud-vest. Albania are, de asemenea, granițe maritime cu Croația și Italia.

În perioada în care s-a aflat sub Imperiul Otoman, Albania s-a numit oficial Arnavutluk, iar locuitorii ei erau arnavutlari (arnăuți). Acești termeni sunt utilizați și în prezent în limba turcă și în documentele oficiale ale Turciei. Cuvântul este considerat a fi o metateză din cuvântul arvanit, termenul grecesc folosit pentru a-i desemna pe albanezi.

Pe ce suprafață se întinde Albania

Tirana, capitala Albaniei

Limbile vorbite sunt albaneza (limba oficială), engleză, italiană și greacă. Asemenea țării vecine Kosovo, care este locuit în principal de albanezi, Albania are o populație majoritar musulmană, care reprezintă o moștenire a secolelor de stăpânire otomană. De asemenea, în Albania trăiesc și alte comunități religioase, precum ortodocși albanezi (20%) și romano-catolici (10%). Ceea ce face Albania cu adevărat specială este toleranța religioasă și armonia dintre grupurile religioase, care se reflectă în celebra expresie locală „Religia mea este Albania și albanezii sunt frații mei”.

Cu o suprafață de 28.748 km², Albania este a 35-a țară europeană și ocupă locul 144 la nivel mondial, fiind puțin mai mică în comparație cu Belgia sau cu statul american Maryland. De asemenea, Albania are o populație care numără 2.831.761 de locuitori (în 2023). Capitala și, totodată, cel mai mare oraș al țării este Tirana, unde trăiesc peste 520.000 de oameni.

Lucruri mai puțin știute despre Albania

Albania și-a câștigat independența față de Imperiul Otoman în 1912. În 1939 a fost cucerită de italieni, iar în 1944 comuniștii au preluat puterea. Următoarele decenii Albania s-a aliat cu Rusia, iar mai apoi cu China. În 1991, după ani de izolare și de comunism, albanezii și-au recâștigat independența, devenind o țară democrată. De la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, albanezii nu au fost în relații de dușmănie cu nici o țară europeană. În timpul domniei dictatorului albanez Enver Hoxha, în această țară au fost construite peste 700.000 de buncăre pentru a se apăra de o posibilă invazie străină. În prezent, acestea reprezintă o atracție locală destul de ciudată. Albania a fost izolată de restul lumii timp de aproape 40 de ani sub regimul comunist al lui Enver Hoxha, care a murit în 1985. Albania este o țară recunoscută încă din ianuarie 2003 drept potențial candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Drapelul actual al Albaniei este de culoare roșie, iar pe acesta este prezent un vultur negru cu două capete. În afară de albanezi, în Albania trăiesc mai multe minorități naționale, cum ar fi greci, macedoneni, muntenegreni, romi și aromâni. Versurile imnului Albaniei, intitulat „Imnul Steagului”, sunt scrise de aromânul Aleksander Stavri Drenova. Muzica este „Pe-al nostru steag e scris unire” și a fost compusă de Ciprian Porumbescu. Eroul național este Skanderberg, zis și „Braț de Fier”. Acesta a condus revoltele de eliberare ale albanezilor în secolul al XV-lea împotriva otomanilor. Piața centrală din Tirana, unde pot fi admirate mai multe obiective turistice îi poartă numele, în timp ce Munții Skanderbeg din Albania Centrală au fost denumiți tot după el. Moneda locală este lek albanez. Cuvântul «lek» este o abreviere pentru Alexandru cel Mare, așa cum este denumit de albanezi fostul mare rege al Macedoniei. Ahmet Zogu, președintele Albaniei în prima jumătate a secolului al XX-lea, a supraviețuit la peste 50 de tentative de asasinat, care au fost puse la care într-un interval de 9 ani, aflăm de pe site-ul 100-facts.com. la una dintre ele, Zogu a deschis focul asupra atacatorilor, ceea ce, se pare, l-a și salvat. În ciuda vremurilor tulburi din trecut și a unei reputații proaste, Albania este totuși o țară sigură. Paștele ortodox, Crăciunul catolic și Eid al-Adha musulman sunt sărbători legale în Albania. Munții acoperă aproape 70% din suprafața totală a Albaniei. În regiunile muntoase ale Albaniei, iarna sunt înghețuri severe, iar în zona de coastă, chiar și în această perioadă a anului, este destul de cald. Stațiunea Vlora este udată de apele a două mări simultan. Este vorba despre Marea Adriatică și Marea Ionică. Stațiunea Ksamil este situată la o distanță de doar 10 km de insula grecească Corfu. În Albania, foarte puțini sunt cei care vorbesc limba engleza, însă foarte mulți vorbesc fluent limbile italiană și greacă. Asemenea bulgarilor, albanezii dau din cap în semn de „nu”, iar dacă scutură din cap, înseamnă „da”. Satul Lazarat este „capitala canabisului din Albania”, aici producându-se anual în jur de 900 de tone de marijuana. Sportivii albanezi nu au câștigat niciodată medalii de aur la Jocurile Olimpice. În toată Albania nu există nici un restaurant McDonalds și nici un Starbucks. În 2014, Papa Francisc a numit Albania drept țară în care diferite religii coexistă armonios. La granița dintre Albania și Macedonia se află lacul Ohrid, care este renumit datorită faptului că este cel mai adânc și cel mai vechi din Europa. În ciuda unui progres vizibil, această țară rămâne încă cea mai săracă dintre toate țările europene. În Albania există un sat care se numește «Borsch». Din Albania se poate ajunge foarte ușor și repede cu feribotul în Italia sau în Grecia. Spre deosebire de credința populară, Albania nu a făcut niciodată parte din Iugoslavia. Cea mai veche formă de scriere albaneză, cunoscută sub numele de „Albani Script”, datează din secolul al XV-lea, subliniind astfel originea și dezvoltarea unei limbi unice. O curiozitate lingvistică interesantă este aceea că albaneza este considerată a fi o limbă indo-europeană unică, având puține asemănări cu alte limbi din regiune. Cu o istorie îndelungată și bogată, Albania are multe sit-uri istorice și arheologice. Unul dintre cele mai faimoase este Butrint, un sit arheologic situat în apropierea orașului Saranda, care a fost inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Bucătăria albaneză este bogată în preparate delicioase. Specialități precum byrek (plăcintă tradițională cu brânză sau cu carne), tave kosi (mâncare de miel cu iaurt) și baklava (un desert dulce) oferă turiștilor posibilitatea de a explora arome unice și gusturi autentice. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri ale albanezilor este „xhiro”, care constă într-o plimbare pe jos la ceas de seară, scrie site-ul TravelPlanner.ro. Albanezii sunt un popor superstițios, iar amplasarea de sperietori pe un teren sau pe o casă aflată în construcție se spune că aduce noroc și ține departe invidia vecinilor și a trecătorilor. În întreaga lume trăiesc mai mulți albanezi decât în Albania, cei mai mulți dintre aceștia emigrând în Italia, Grecia, Turcia, Canada, Australia și SUA. Maica Tereza este o figură de prim rang în Albania. Născută pe 26 august 1910, la Üsküb, cu numele de Agnesë Gonxhe Bojaxhiu, și având un tată implicat în politica locală, aceasta a primit Premiul Nobel pentru Pace în 1979. Multe vedete de pe scena internațională a muzicii au origini albaneze. Printre acestea se numără Rita Ora, Dua Lipa și Bebe Rexha. De asemenea, și actorul Danny DeVito are origini albaneze și italiene. În unele orașe din Albania nu există semafoare, iar unul dintre acestea este Shkodër. În schimb, există treceri de pietoni în mai toate orașele, iar în capitala Tirana există chiar și treceri de pietoni colorate. Dacă ești nevoit să mergi la frizerie în Albania ca să te tunzi ai mari șanse să primești o palmă peste ceafă. Este posibil să auzi și cuvintele „me shëndet”. Însă este vorba despre un gest prin care frizerul îți spune „să-ți fie de bine, să fii sănătos”. Cel mai comun suvenir din Albania este o pereche de opinga. Acesta este pantoful tradițional albanez, care este purtat atât de femei, cât și de bărbați. Albanezii consideră că este un noroc dacă o pasăre face caca pe orice parte a corpului tău. De asemenea, tot noroc se consideră și dacă un bebeluș face pipi pe tine.

Foto: Shutterstock

