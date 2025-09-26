Paris, Franța

Capitala Franței este renumită pentru farmecul sărbătorilor, însă experții avertizează că vizitarea Parisului în decembrie poate fi o alegere neinspirată.

Zi geroasă la Paris – Foto: Profimedia

Deși luminile de Crăciun și atmosfera romantică atrag milioane de turiști, prețurile cresc considerabil, de la bilete de avion la cazări.

În plus, aglomerația și cozile la principalele atracții turistice pot diminua farmecul vacanței.

O alternativă recomandată este Praga, care are piețe de Crăciun spectaculoase și o atmosferă autentică de sărbători.

Coasta Amalfi, Italia

Considerată una dintre cele mai frumoase zone de coastă din Italia, Coasta Amalfi își pierde mare parte din farmec în timpul iernii.

Temperaturile scad, plajele devin impracticabile, iar multe hoteluri și restaurante se închid între octombrie și aprilie.

Astfel, planificarea unui sejur confortabil devine dificilă.

Coasta amalfitană, ianuarie 2025 – Foto: Ioana Ion

Recomandări Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre

În schimb, cei care caută căldură și soare pot opta pentru Insulele Canare, unde temperaturile de aproximativ 20°C permit chiar și baie în ocean.

Marocul – surpriza climatică pentru turiști

Deși nu se află în Europa, Marocul este o destinație des aleasă de turiști europeni care caută soare iarna.

Totuși, cei care nu se documentează riscă să fie surprinși de ierni reci, mai ales în regiunile montane sau deșertice.

Marrakech îi poate surprinde neplăcut pe turiști, pe timp de iarnă – Foto: Profimedia

Lipsa hainelor adecvate poate transforma vacanța într-o experiență inconfortabilă.

Deși Marrakech are reputația unui oraș cald cu climă aridă, iernile pot fi surprinzător de reci. Totuși, orașul rămâne o destinație populară de Crăciun și Anul Nou, ceea ce duce la prețuri mai mari la cazare și zboruri, precum și la aglomerație.

Dacă plănuiești o vacanță de iarnă în Europa, evită Parisul și Coasta Amalfi. Dacă te gândești la o destinație exotică precum Marocul, informează-te în prealabil despre temperaturile reale din sezon. Alternative mai inspirate pentru o vacanță reușită sunt Praga și Insulele Canare.

Alte trei destinații din Europa sunt ideale pentru o vacanță de toamnă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE