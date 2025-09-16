Portugalia, Valea Douro și farmecul Porto

„Portugalia se dovedește a fi deosebit de populară, rezervările la Thomas Cook crescând cu 66% față de anul precedent. Călătorii se adună la cramele sale renumite, această perioadă a anului oferind momentul perfect pentru a experimenta Valea Douro plină de viață în timpul sezonului de recoltare a strugurilor”, a spus Nicholas Smith.

Valea Douro, faimoasa regiune viticolă, se află la doar o oră distanță de Porto.

Valea Douro, Portugalia – Foto: Profimedia

Aici, turiștii se pot bucura de degustări de vin și de temperaturi plăcute, de până la 23°C în septembrie și octombrie.

În Porto, orașul vechi oferă străzi pitorești, restaurante primitoare și chiar o plajă, chiar dacă apa este mai rece în acest sezon.

Italia, Toscana și aromele toamnei

Pentru iubitorii de gastronomie și vinuri, Toscana rămâne una dintre cele mai bune alegeri.

„Pentru o notă italiană, Toscana oferă ceva similar, iubitorii de vin putând participa la recolta tradițională de vinuri”, a adăugat reprezentantul Thomas Cook.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

Toscana, Italia – Foto: Profimedia

În septembrie, temperaturile ajung până la 27°C, ideale pentru plimbări prin satele medievale, degustări de vin local, trufe și măsline.

Peisajele rurale spectaculoase fac din Toscana o destinație romantică și autentică pentru toamnă.

Muntenegru, litoralul Adriatic și orașe vibrante

O destinație aflată în plină ascensiune este Muntenegru, unde interesul turiștilor a explodat.

„Observăm o creștere și mai puternică în Muntenegru, unde rezervările s-au mărit de cinci ori de la an la an. Litoralul său adriatic, cluburile șic de plajă din Budva și Kotor și cultura vibrantă a cafenelelor se dovedesc a fi o adevărată atracție pentru cei care caută o escapadă europeană elegantă, cu mult soare la sfârșitul sezonului”, a mai spus Smith.

Plaja Utjeha, Muntenegru – Foto: Profimedia

Cu temperaturi similare celor din Toscana, Muntenegru oferă atât plaje cu nisip, cât și țărmuri cu pietriș, dar și trasee montane spectaculoase pentru drumeții.

O altă destinație supriză, care a întrecut alte țări europene, este Danemarca.

Și alte șase stațiuni de plajă ieftine din Europa își așteaptă turiștii cu oferte avantajoase de toamnă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE