Nessebar, aflat pe o peninsulă la Marea Neagră, a fost desemnat numărul 1 în „topul stațiunilor la plajă ieftine” realizat de compania aeriană low-cost easyJet. Motivele? Prețuri accesibile la cazare, ospitalitate recunoscută și oferte constante la pachete turistice.

„Această mică bijuterie oferă tot ce e mai bun din ambele lumi, cu nisipurile aurii de pe South Beach și farmecul vechiului oraș, cu arhitectura sa romană și otomană, casele din lemn din secolul al XIX-lea și străzile pietruite. Totuși, nu este vorba doar de cultură – stațiunea are multe de oferit vizitatorilor, cu numeroase baruri și restaurante și o viață de noapte animată.”, scrie jurnalista Lisa Minot.

Potrivit raportului, o bere costă în jur de 1,60 lire (circa 9 lei), iar o cină completă pentru două persoane ajunge la doar 25 de euro.

Cercetarea a vizat zonele din apropierea aeroporturilor cu zboruri directe și accesibile din Regatul Unit, analizând totodată costul unui „coș” de vacanță obișnuit, care include produse precum bere, înghețată și mese pentru întreaga familie în oraș.

Top 6 stațiuni ieftine de plajă din Europa

Nessebar, Bulgaria – istorie UNESCO, nisipuri aurii și viață de noapte animată. Riviera Budva, Muntenegru – 35 km de coastă adriatică și oraș medieval spectaculos. Costa de Almeria, Spania – singurul peisaj deșertic din Europa, cu golfuri ascunse. Costa Dorada, Spania – cunoscută drept „Coasta de Aur”, ideală pentru familii. Medulin, Croația – plajă lungă și ape puțin adânci, perfecte pentru sporturi nautice. Nin, Croația – lagune spectaculoase și tradiții de nămol terapeutic.

Ofertele de toamnă includ sejururi de 7 nopți cu zboruri și cazare de la aproximativ 1.750–2.800 lei /persoană.

