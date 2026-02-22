Satul mic din Turcia a fost inclus pe lista celor mai bune destinații pentru 2026

Satul pitoresc Alacati din Turcia a fost inclus pe lista celor mai bune destinații europene pentru 2026, realizată de European Best Destinations, clasându-se pe locul șapte, conform Express.uk.

Renumit pentru plajele sale, casele de piatră și tradiția vinicolă, Alacati rămâne o comoară ascunsă a Peninsulei Cheshme.

Satul Atacati, renumit pentru gastronomie, ascunde un restaurant cu o stea Michelin

Gastronomia de excepție a contribuit semnificativ la poziția fruntașă a satului pe listă. Potrivit European Best Destinations, „scena culinară este excepțională: fructe de mare proaspete, preparate pe bază de ulei de măsline, ierburi sălbatice și reinterpretări moderne ale bucătăriei de coastă turcești. Cafenelele, barurile de vinuri și magazinele concept transformă fiecare plimbare într-o mică descoperire”.

Un punct de atracție principal este restaurantul Sota Alacatı, distins cu stea Michelin, celebru pentru preparatele sale din fructe de mare, inclusiv stridii, homari și midii.

Ce pot face turiștii în satul Alacati din Turcia

Alacati oferă numeroase activități pentru turiști. Plimbările prin centrul vechi, cu străzile sale înguste și arhitectura tradițională, sunt o experiență de neuitat. Pentru iubitorii de sporturi nautice, plajele din apropiere sunt ideale pentru surfing, windsurfing și kitesurfing. De asemenea, turiștii pot închiria bărci sau se pot relaxa în cluburile de plajă și piscinele locale.

Deși este considerat un hub global pentru windsurfing, satul atrage iubitorii de sport, dar păstrează suficientă liniște pentru familii și cupluri care caută relaxare. Turiștii dornici de relaxare ar trebui să descopere și destinațiile mai puțin cunoscute și mai puțin aglomerate din Europa, recomandate pentru 2026.

Turiștii care vin pentru distracție găsesc o destinație cu viața de noapte și petreceri

Pe lângă peisajele spectaculoase și activitățile variate, Alacati este recunoscut și pentru viața sa de noapte animată.

Localurile găzduiesc frecvent DJ renumiți și oferă o combinație de muzică locală și internațională. Printre cele mai apreciate locuri, conform recenziilor Google, se numără Ortak Alacatı, Sir Winston Pub Alacati și Efendiler Kulübü Alacati.

Ce spun turiștii care au fost deja în Alacati

Călătorii au fost impresionați imediat ce au ajuns în micul sat turcesc. Atât peisajele, cât și distracția și viața de noapte i-au cucerit imediat. Un turist entuziast a scris pe TripAdvisor:

„Satul Alacatı și orașul Cheshme sunt cele mai noi și mai la modă destinații de vacanță de pe coasta de vest a Turciei. Cu case de piatră și restaurante excelente […] te poți bucura de o vacanță minunată în Turcia.

Plajele sunt ca cele din Maldive, cu ape turcoaz și nisip alb. Trebuie să vizitezi aceste locuri când te afli în Turcia”, a scris el.

Lista celor 10 cele mai bune destinații europene pentru 2026

European Best Destinations spune că satul se remarcă prin „atmosfera caldă, fermecătoare și profund mediteraneană” și este „una dintre cele mai irezistibile evadări de vară în 2026”. Lista completă a celor mai bune destinații europene pentru 2026 include:

Madrid, Spania

Nicosia, Cipru

Regiunea Stajerska, Slovenia

Verona, Italia

Paris, Franța

Camara de Lobos, Madeira, Portugalia

Alacatı, Turcia

Burano, Italia

Lisabona, Portugalia

Almeria, Andaluzia

