Conform declarațiilor oficiale, cei trei copii au urcat într-un taxi din cartierul Unirii, Târgu Mureș, după ce au planificat atacul. „În fapt, în data de 28 ianuarie 2026, în jurul orei 06.00, inculpaţii minori C. M. (16 ani), B. G. (15 ani) şi martorul minor L. I. (13 ani), în baza unei înţelegeri prealabile de a ucide un taximetrist, cu scopul de a-i sustrage autoturismul şi sumele de bani deţinute, au identificat un şofer asupra căruia să pună în aplicare planul elaborat”, a precizat Parchetul.

Procurorii au stabilit că, după ieșirea din satul Voiniceni, într-o zonă izolată, fără imobile, cei trei au cerut șoferului să oprească vehiculul. După ce au coborât, minorul de 13 ani l-a atacat cu un cuțit, provocându-i o rană în zona feței. Victima a suferit o plagă la nas, necesitând 6-7 zile de îngrijiri medicale.

Minorul de 13 ani nu va răspunde penal, conform Codului Penal, care prevede că cei sub 14 ani sunt exonerați de răspundere. Ceilalți doi adolescenți au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de complicitate în forma participației improprii la tentativă de omor calificat. „Tribunalul Mureș a emis mandate de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”, au informat procurorii.

Inițial, cazul a fost încadrat la tâlhărie calificată, pe baza unor suspiciuni că incidentul ar fi fost cauzat de o dispută privind costul cursei. Ancheta a demonstrat însă că intenția de a ucide a fost premeditată.