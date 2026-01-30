Cum funcţionează screening-ul asistat de AI

Mamografiile au fost împărţite în două grupuri: unul analizat de doi radiologi succesivi şi altul evaluat de un radiolog asistat de AI. Rezultatele au arătat îmbunătăţiri semnificative în performanţa screening-ului asistat de AI. Autorii studiului subliniază că această metodă a identificat 81% dintre cazurile de cancer, comparativ cu 74% în cazul analizei tradiţionale, fără a creşte rata rezultatelor fals-pozitive.

„Rezultatele sistematic mai bune” obţinute prin utilizarea AI au fost însoţite de o reducere considerabilă a volumului de muncă al radiologilor. Mai mult, femeile monitorizate cu ajutorul AI au fost diagnosticate cu mai puţine forme de cancer „agresive şi avansate” (-12%) în următorii doi ani.

Aceste beneficii au fost observate indiferent de vârstă sau densitatea mamară, factori de risc în depistarea cancerului.

Provocări şi opinii ale experţilor

Jean-Philippe Masson, preşedintele FNMR din Franţa, atrage însă atenţia asupra limitelor AI. „Instrumentele AI nu economisesc de fapt timp şi sunt costisitoare. Radiologii nu pot fi complet încrezători în rezultate şi trebuie să corecteze diagnosticul AI, pentru a evita supradiagnosticarea”, a declarat el.

Masson explică faptul că AI poate interpreta greşit modificări ale ţesutului, cum ar fi o încrucişare a vaselor de sânge, ca semne de cancer.

Pe de altă parte, Stephen W. Duffy, profesor emerit la Universitatea Queen Mary din Londra, consideră studiul «robust». Contactat de AFP, acesta a subliniat că metoda asistată de AI este „la fel de sigură” ca interpretarea realizată de doi radiologi umani, dar necesită evaluări suplimentare pentru a confirma impactul asupra reducerii cancerelor pe termen lung.

Reglementări stricte pentru AI medicală

Regulamentul european AI Act, intrat în vigoare în august 2024, clasifică dispozitivele medicale care integrează AI drept «cu risc ridicat». Acestea vor trebui să îndeplinească cerinţe stricte de siguranţă şi performanţă până în august 2026, notează ABS CBN. Acest cadru legislativ vizează protejarea pacienţilor şi asigurarea utilizării responsabile a inteligenţei artificiale în diagnostic.

Detectarea precoce este crucială pentru reducerea mortalităţii cauzate de cancerul mamar, însă anumite tipuri de cancer rămân în continuare nedetectate prin mamografie, chiar şi în cazul unei duble interpretări umane.