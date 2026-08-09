Logo-ul AMG al scaunelor Mercedes, acuzat că provoacă arsuri

Procesul a fost depus la Tribunalul Districtual al SUA, divizia de Vest din California, relatează agenția de știri Associated Press (AP). Gabriel Lahijani și Karendeep „Karina” Bath, din Los Angeles, susțin că emblema mașinii este amplasată într-un loc care „poate intra în mod rezonabil în contact cu partea superioară a spatelui, gâtului sau umărului ocupantului”.

Cei doi cer despăgubiri pentru cheltuieli medicale, suferință și stres emoțional, precum și acoperirea costurilor pentru îndepărtarea logo-ului din vehiculele altor proprietari afectați.

Gabriel Lahijani a închiriat un model Mercedes-AMG E-Class din 2026 de la un dealer autorizat din Los Angeles. Potrivit documentelor instanței, la 31 mai, în timp ce purta un maieu, bărbatul a suferit arsuri de gradul doi pe spate după ce s-a așezat pe scaunul șoferului.

Un dermatolog certificat a confirmat leziunile, descriindu-le drept arsuri „inscripționate AMG”.

Un incident similar a fost raportat de Karina Bath, care a susținut că pe 12 iulie, după ce și-a parcat vehiculul Mercedes-AMG în Los Angeles, a suferit arsuri la umăr. Femeia, îmbrăcată într-un top fără mâneci, a simțit o senzație de arsură imediat ce a intrat în contact cu logo-ul.

În zilele următoare, o marcă în formă de logo AMG a devenit vizibilă pe pielea sa, fiind descrisă în proces ca o „arsură termică de contact”.

Mercedes-Benz nu a oferit încă un comentariu oficial cu privire la aceste acuzații, notează AP.

Gigantul auto a plătit aproape 150 de milioane de dolari în cazul „dispozitivelor secrete”

Acest proces vine la doar câteva luni după ce, în decembrie 2025, Mercedes-Benz USA și compania-mamă Daimler AG au acceptat să plătească 149,6 milioane de dolari pentru a soluționa acuzațiile conform cărora ar fi instalat „dispozitive secrete” în peste 211.000 de vehicule diesel comercializate în SUA între 2008 și 2016.

Software-ul secret instalat pe aceste vehicule detecta momentul exact în care mașina era supusă testelor oficiale de laborator și activa la nivel maxim sistemele de reducere a poluării.

În condiții normale de rulare pe șosea, sistemul reducea automat eficiența filtrelor pentru a proteja motorul și a menține consumul redus, permițând astfel emiterea unor niveluri de oxizi de azot mult peste limitele legale.

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