Incidentul a fost relatat de publicația Spiegel, care a menționat că avionul era deja pe pista de decolare când echipajul a observat problema.

Conform unui purtător de cuvânt al companiei aeriene, „un copil mic stătea în picioare pe scaunul său și refuza să fie pus cu centura”.

Încercările părinților și ale echipajului de a-l convinge pe copil să se conformeze au eșuat. În aceste condiții, întoarcerea la poartă pentru a debarca pasagerii recalcitranți și bagajele acestora ar fi dus la depășirea orei limită de decolare, stabilită la 23.30 pentru aeroportul din Victoria. „Prin urmare, echipajul a decis să anuleze zborul”, se mai arată în declarație.

Consecințele au fost resimțite de toți pasagerii, care au fost nevoiți să-și amâne călătoria pentru ziua următoare. Ruta Victoria-Toronto, operată zilnic cu o durată de aproximativ patru ore și jumătate, este de obicei punctuală, având o medie de întârziere de doar zece minute.

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