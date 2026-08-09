Primarul capitalei, Perparim Rama, a publicat un videoclip în care este surprins momentul coborârii steagului, declarând: „Statul Kosovo trebuie respectat”. El a subliniat că oraşul Priştina reacţionează ferm atunci când suveranitatea Kosovo este ignorată. „Compasiunea şi solidaritatea noastră vor fi întotdeauna de partea popoarelor care se confruntă cu războiul, violenţa şi persecuţiile. La urma urmei, noi, mai bine decât mulţi alţii, ştim ce înseamnă să lupţi pentru libertate, demnitate şi dreptul la existenţă ca stat”, a adăugat edilul.

Gestul vine pe fondul declaraţiilor făcute de Zelenski la o conferinţă de presă comună cu preşedintele sârb Aleksandar Vučić. Întrebat despre poziţia Ucrainei privind independenţa unilaterală a Kosovo, liderul ucrainean a reafirmat sprijinul ţării sale pentru integritatea teritorială a statelor partenere şi respectarea dreptului internaţional.

„Poziţia noastră cu privire la ceea ce aţi menţionat, referitor la proclamarea unilaterală a independenţei Kosovo, rămâne neschimbată. Am subliniat întotdeauna acest lucru, iar politica Ucrainei nu s-a schimbat”, a declarat Zelenski. Preşedintele ucrainean a mulţumit, de asemenea, Serbiei pentru susţinerea suveranităţii Ucrainei, inclusiv în ceea ce priveşte apartenenţa Crimeii.

Acţiunea autorităţilor din Priştina reflectă tensiunile persistente din Balcani şi divergenţele privind recunoaşterea Kosovo, care şi-a declarat independenţa în 2008, dar nu este recunoscut de toate statele, inclusiv Ucraina.

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