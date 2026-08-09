„Îmi amintesc doar că ne-am insultat”

„Îmi amintesc doar că am schimbat insulte cu cicliștii și că m-am oprit. Apoi nu s-a întâmplat nimic”, a mărturisit Giuseppe Campagna despre momentul incidentului. Pensionarul a explicat că și-a dat seama de gravitatea situației doar după ce i-a văzut pe bicicliști prăbușiți la pământ. „Mi-am dat seama ce făcusem când i-am văzut pe bicicliști pe jos și am alergat la poliție să cer ajutor”, a declarat acesta.

Campagna, cunoscut în comunitatea sa drept un om liniștit, a cerut scuze publice prin intermediul scrisorii: „Cer iertare în primul rând de la răniți, apoi de la familiile lor”.

Victimele sunt în stare stabilă

Patru dintre bicicliști au fost transportați de urgență la spital. Doi dintre aceștia, internați la San Giovanni Bosco și CTO din Torino, sunt în stare stabilă. Un bărbat de 60 de ani, care a suferit o fractură de femur, traumatisme maxilo-faciale și toracice, urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale, iar recuperarea sa este estimată la 90 de zile. Un alt biciclist, în vârstă de 68 de ani, se confruntă cu o accidentare gravă la umăr și o leziune pelviană, prognosticul său fiind de două luni de recuperare.

Cei trei bicicliști rămași au scăpat cu răni mai ușoare, însă sunt profund afectați emoțional de experiența trăită.

Mărturii cutremurătoare după atacul asupra bicicliștilor

Piercarlo Lagna, unul dintre cicliștii implicați în accident, a descris scenele îngrozitoare prin care a trecut. „Continui să văd imaginea coechipierilor mei pe jos. L-am văzut pe unul dintre coechipieri căzând 30 de metri. Arăta ca o scenă de război”, a povestit Lagna pentru Prima Settimo. El a scăpat nevătămat din accident, dar se declară marcat de cele întâmplate, gândindu-se acum doar la recuperarea colegilor săi.

Pentru bicicliștii răniți, ciclismul reprezenta o pasiune profundă, însă evenimentul ar putea să le afecteze dorința de a reveni pe șosea. „Dacă cineva are o pasiune pentru ciclism, iese în lume și apoi trăiește episoade precum cele care ni s-au întâmplat nouă, atunci este dificil să se gândească să continue”, a mai spus Lagna.

Avocatul lui Giuseppe Campagna, Tommaso Servetto, a declarat că incidentul a șocat întreaga comunitate. „Campagna este apreciat și cunoscut ca un om liniștit. Ceea ce s-a întâmplat i-a surprins pe toți, nu doar pe familia sa și pe cei care îl cunosc, ci întregul oraș în care a trăit dintotdeauna”, a spus Servetto pentru LaPresse.

Potrivit avocatului, acuzatul „nu numai că are remușcări, ci este și consternat”. Servetto a mai adăugat că Campagna „nu a avut capacitatea să-și dea seama ce făcuse. A fost întotdeauna un om pașnic, foarte respectat. Poate că a fost un impuls brusc”.

Incidentul rămâne unul dintre cele mai tulburătoare episoade recente din Lanzo Torinese, un oraș recunoscut pentru liniștea sa. Ancheta asupra sa continuă.

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