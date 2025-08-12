Achiziție neașteptată

Benzoni a cumpărat dulapul second-hand online și l-a lăsat aproape un an în casa sa de la țară. Când a decis să-l restaureze, a descoperit un fund fals care ascundea obligațiuni poștale purtătoare de dobândă emise între 1992 și 1994.

„La început am vrut să arunc hârtiile”, a mărturisit Benzoni, „dar un prieten consilier financiar m-a convins să nu o fac”.

Obligațiunile, în valoare inițială de 18 milioane de lire italiene, sunt înregistrate pe numele lui Carlo și Francesca De Martino, născuți în 1907 și 1911.

Căutarea moștenitorilor

Conform legii italiene, doar proprietarul sau moștenitorii pot încasa obligațiunile. Benzoni a angajat un avocat și a predat documentele carabinierilor din Lodi.

Legea italiană prevede că persoana care găsește bunuri pierdute are dreptul la 10% din valoarea acestora. Astfel, dacă moștenitorii sunt găsiți, Benzoni ar putea primi aproape 19.000 de euro.

Autoritățile caută acum familia De Martino, ai cărei membri s-ar putea să nu știe că îi așteaptă o mică avere. Obligațiunile pot fi încasate până în 2032. Un articol publicat de cotidianul Blic din Serbia, parte a Ringier Media International, relatează că numele potențialilor moștenitori, născuți în diverse locuri din Lombardia, sunt menționate pe documente. Acestora li se adresează un apel: „Contactați-ne!”.

