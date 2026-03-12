„Spitalul Virtual”, soluția pentru lipsa de comunicare

Fondator al primului spital virtual din România, dr. Nechifor explică faptul că această platformă nu este doar o inovație tehnologică, ci un instrument de eficientizare a costurilor și de umanizare a relației medic-pacient.

„Beneficiile sunt enorme. Spitalul nostru virtual și platforma pe care am creat-o vine tocmai să rezolve aceste probleme. Să creeze un canal de comunicare profesionist, securizat, prin care medicii și pacienții pot să comunice simplu, ușor, permanent, în care medicii se pot grupa în jurul pacientului și să-l trateze împreună.”, a spus dr. Rareș Nechifor.

Medicul subliniază că, în timp ce în lumea fizică este dificil să aduni specialiști din domenii diferite la aceeași masă, mediul digital facilitează echipele interdisciplinare, reducând totodată investigațiile inutile și risipa financiară.

Capcana ChatGPT: „Poate să fie periculos”

Întrebat despre tendința pacienților de a cere sfaturi medicale de la Inteligența Artificială, dr. Rareș Nechifor îndeamnă la prudență. Deși AI-ul este utilă în sarcini administrative, ea nu poate înlocui experiența clinică.

„Pentru o persoană fără pregătire medicală poate să fie periculos. Și atunci, inteligența artificială, da, trebuie folosită, dar nu ca sursă primară și imbatabilă de adevăr.”

Prevenția, mai presus de orice

Dincolo de tehnologie, medicul rămâne un promotor al prevenției clasice. Întrebat ce nu ar face niciodată din postura de specialist, acesta a fost categoric: nu și-ar ignora propria sănătate.

„Nu mi-aș ignora sănătatea și mi-aș face investigațiile periodice necesare, nu mi-aș ignora semnele atunci când apar unele simptome, unele posibile probleme, pentru că știu că orice problemă rezolvată la timp este mult mai ușor de rezolvat decât ceva ce ignorăm și ajunge să fie mai grav.”, a spus Dr. Nechifor care a concluzionat că prezența medicilor în online este „un pas extrem de necesar” pentru a înlocui teama de boală cu soluții „umane, bune și blânde”.

