Potrivit publicației The Moscow Times, liderul autocrat rus Vladimir Putin l-a demis pe fostul general GRU (spionajul militar rus) Pavel Konovalcik din funcția de secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei. Decretul cu privire la demiterea lui Konovalcik a fost publicat deja în Monitorul Oficial al Federației Ruse.

Pavel Konovalcik face parte de mai mult timp din echipa lui Șoigu, cei doi lucrând împreună la Ministerul Apărării, apoi la Consiliul de Securitate. Fost responsabil de „operațiunile informaționale”, ex-generalul GRU este considerat de Departamentul american al Justiției ca fiind coordonatorul grupului de hackeri Fancy Bear. Acești hackeri au fost implicați în atacurile cibernetice comise împotriva Partidului Democrat din SUA în timpul campaniei prezidențiale din 2016, când Donald Trump a devenit președinte pentru prima dată.

Demiterea lui Konovalcik este cel mai recent episod din epurarea la scară largă efectuată în anturajul lui Șoigu, notează The Moscow Times.

Aproape toți oamenii importanți din echipa lui Șoigu au fost fie demiși, fie arestați pentru corupție și condamnați rapid pentru acuzații care erau cunoscute public de mai mulți ani, dar în cazul cărora Kremlinul a acționat doar atunci când probabil i-a convenit.

Cu o săptămână înainte de demiterea lui Pavel Konovalcik, Ruslan Țalikov, fost prim-viceministru al apărării și unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Șoigu, a fost arestat și el.

FSB i-a arestat anterior pe alți trei adjuncți ai fostului ministru: Dmitri Bulgakov, Pavel Popov și Timur Ivanov. Acesta din urmă a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru acte de corupție.

Singurul vechi colaborator rămas deocamdată alături de Serghei Șoigu este Aleksandr Buracenok, care, la fel ca Pavel Konovalcik, l-a însoțit pe șeful său la Consiliul de Securitate după inițierea campaniei de epurare în Ministerul Apărării de la Moscova în mai 2024.

Un rus care și-a tatuat logo-ul Domino's pentru pizza gratuită pe viață a pierdut procesul împotriva companiei
Știri România 21:30
Un rus care și-a tatuat logo-ul Domino’s pentru pizza gratuită pe viață a pierdut procesul împotriva companiei
Dragoș Pătraru revine la TVR cu „Starea Nației", din 19 martie. La ce oră se difuzează emisiunea
Știri România 20:04
Dragoș Pătraru revine la TVR cu „Starea Nației”, din 19 martie. La ce oră se difuzează emisiunea
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Adevarul.ro
O nouă armă misterioasă a Ucrainei doboară drone cu un fascicul direcționat
Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în pat
Fanatik.ro
Diletta Leotta a făcut o mărturie unică despre relația cu soțul său, Loris Karius. Spune că e ”un vulcan” în pat
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Elle.ro
Iulia Vântur, despre partea neplăcută a celebrității și comentariile jignitoare din mediul online: „La cele răutăcioase gratuit uneori și răspund, dar…”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Ce face George Mihăiță când nu e la filmările pentru „Tătuțu": „Om obișnuit". Trăsăturile pe care actorul le are în comun cu personajul din serial
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Ce face George Mihăiță când nu e la filmările pentru „Tătuțu”: „Om obișnuit”. Trăsăturile pe care actorul le are în comun cu personajul din serial
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie"
Stiri Mondene 16:46
Vedetele din România se plâng de creșterea prețului la carburant. Cât plătesc acum pentru un plin: „Dau pe motorină aproape cât pe o chirie”
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
ObservatorNews.ro
Au apărut cartofii noi, aduşi din Ungaria. Costă de 10 ori mai mult decât în mod normal
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Audierile CSM pentru conducerea Parchetului General. Cristina Chiriac: „Nu pretind că am toate cunoștințele necesare, dar când voi fi numită Procuror General voi învăța”
Mediafax.ro
Audierile CSM pentru conducerea Parchetului General. Cristina Chiriac: „Nu pretind că am toate cunoștințele necesare, dar când voi fi numită Procuror General voi învăța”
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Wowbiz.ro
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Wowbiz.ro
Camelia Mitoșeru a vorbit deschis despre propria moarte. Cum vrea mama lui Mihai Mitoșeru să arate ziua înmormântării: „Flori albe și toată lumea îmbrăcată în alb”
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Redactia.ro
Propunerea lui Zelenski pentru România. De ce a venit, de fapt, președintele ucrainean la București
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani
KanalD.ro
Iulian „Mugurel” Vrabete, basistul trupei Holograf, s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani

Premierul Ilie Bolojan: Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariul minim brut de la 1 iulie cu 6.8% I VIDEO
BREAKING NEWS LiveText
Politică 21:55
Premierul Ilie Bolojan: Guvernul a aprobat bugetul pentru 2026 și creșterea salariul minim brut de la 1 iulie cu 6.8% I VIDEO
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit" / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva" I VIDEO
LiveText
Politică 17:28
Nicușor Dan: „A existat o neîncredere istorică între România și Ucraina care s-a risipit” / Zelenski: „Nu contează doar să ai drone, mai trebuie făcut ceva” I VIDEO
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ce se întâmplă cu profesorii care sunt depistați cu probleme psihice, după evaluarea psihiatrică obligatorie. ”Se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă”
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu profesorii care sunt depistați cu probleme psihice, după evaluarea psihiatrică obligatorie. ”Se poate ajunge până la desfacerea contractului de muncă”
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața