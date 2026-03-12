Potrivit publicației The Moscow Times, liderul autocrat rus Vladimir Putin l-a demis pe fostul general GRU (spionajul militar rus) Pavel Konovalcik din funcția de secretar adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei. Decretul cu privire la demiterea lui Konovalcik a fost publicat deja în Monitorul Oficial al Federației Ruse.

Pavel Konovalcik face parte de mai mult timp din echipa lui Șoigu, cei doi lucrând împreună la Ministerul Apărării, apoi la Consiliul de Securitate. Fost responsabil de „operațiunile informaționale”, ex-generalul GRU este considerat de Departamentul american al Justiției ca fiind coordonatorul grupului de hackeri Fancy Bear. Acești hackeri au fost implicați în atacurile cibernetice comise împotriva Partidului Democrat din SUA în timpul campaniei prezidențiale din 2016, când Donald Trump a devenit președinte pentru prima dată.

Demiterea lui Konovalcik este cel mai recent episod din epurarea la scară largă efectuată în anturajul lui Șoigu, notează The Moscow Times.

Aproape toți oamenii importanți din echipa lui Șoigu au fost fie demiși, fie arestați pentru corupție și condamnați rapid pentru acuzații care erau cunoscute public de mai mulți ani, dar în cazul cărora Kremlinul a acționat doar atunci când probabil i-a convenit.

Cu o săptămână înainte de demiterea lui Pavel Konovalcik, Ruslan Țalikov, fost prim-viceministru al apărării și unul dintre cei mai apropiați asociați ai lui Șoigu, a fost arestat și el.

FSB i-a arestat anterior pe alți trei adjuncți ai fostului ministru: Dmitri Bulgakov, Pavel Popov și Timur Ivanov. Acesta din urmă a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru acte de corupție.

Singurul vechi colaborator rămas deocamdată alături de Serghei Șoigu este Aleksandr Buracenok, care, la fel ca Pavel Konovalcik, l-a însoțit pe șeful său la Consiliul de Securitate după inițierea campaniei de epurare în Ministerul Apărării de la Moscova în mai 2024.

