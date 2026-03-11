Extragerea lui Maduro, asaltul asupra Iranului (dispariția acestor dictaturi fiind totodată profund necesară), cu toate consecințele imprevizibile care decurg de aici și anularea de facto a dreptului internațional, nu pot ascunde ceva mai adânc. Ce?

Revoluția tehnologică ne-a făcut acest cadou otrăvit: o lume gândită de inginerii haosului. Trump este perdeaua de fum portocaliu dincolo de care prosperă nedreptatea, meschinăria și antiumanismul.

Valorile iluminismului au fost decăzute la gândirea unui grandoman bișnițar de terenuri, fără acces la cultură, morală sau istorie.

Într-un număr recent din Paris Match i se face un portret complex lui Donald Trump – Cum Donald a devenit Trump. Ideea de bază este aceasta: pentru acest portocaliu, totul este de vânzare, lumea e un joc de Monopoly și câștigă cine are cele mai multe proprietăți. E adevărat.



Și mai mult: complet incult, incapabil de nuanțe istorice, empatie, generozitate sau viziune economică în care să-și facă loc societatea și cultura, Trump este și un șarlatan de clasă care face o lume întreagă să discute nonstop aberațiile și stupiditatea sa fără margini.



La adăpostul acestei perdele de fum, desigur, clanul Trump prosperă, iar democrația americană este distrusă. Ucraina a rămas în responsabilitatea Uniunii Europene, Putin primește laudatio după laudatio, intimitatea lui Trump cu pedofilii este trecută la și altele și în cinematografe rulează cel mai prost film făcut vreodată: Melania. O atenție de la domnul Bezos.



Într-un număr recent din Courrier international, care are titlul sugestiv, Goodbye America, am întâlnit un text profund. A fost publicat inițial în The Atlantic. Vorbește despre democrația zombie. Este just.



Din jocul democratic au fost excluse recent moderația, echilibrul (inclusiv cel psihic), dialogul, simțul măsurii și al responsabilității.

Trăim într-un marș al mârlanilor cu fantezii fasciste și post-umane. Și nimic din toate acestea nu ar fi fost posibil fără toxicitatea extremă a rețelelor sociale și fără consecințele nefaste ale revoluției tehnologice.



Înainte de acest dezmăț al urii și acest teritoriu propice pentru inginerii haosului, Trump era la locul lui: o caricatură în paginile de mondenități, un afemeiat puțin de minte, copil bătrân de bani gata, plăvan cu păreri tâmpe și presă amabilă cumpărată, capabil să dea faliment cu cazinouri și prins mai mereu în poziția diplomatic-financiar capră în relația cu Kremlinul.



Căderea omenirii în mileniul al III-lea este brutală. Mai grav: căderea continuă.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE