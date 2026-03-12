„Starea Nației” revine pentru a treia oară la TVR

Dragoș Pătraru a ajuns pentru prima dată cu emisiunea „Starea Nației” la TVR în anul 2014, de unde a plecat în anul 2016. Pe durata contractului, prezentatorul nu s-a ferit să atace postul de televiziune la care lucra.

După ce a plecat de la TVR, Dragoș Pătraru a semnat cu Digi 24, însă în anul 2017 s-a întors la postul public. Doar că în anul 2018, emisiunea lui dispare de la Televiziunea Română, iar prezentatorul își dă în judecată fostul angajator.

În anul 2019, Tribunalul București decide că rezilierea contractului de către TVR a fost abuzivă, iar instanța obligă postul public să-i plătească lui Dragoș Pătraru aproximativ 30.000 de euro penalități de reziliere. Chiar dacă Televiziunea Română a făcut apel, Curtea de Apel a decis că rezilierea contractului a fost din culpa instituției.

De joi, 19 martie, de la ora 20.00, Dragoș Pătraru revine a treia oară cu emisiunea la TVR.

Colaborare cu zero costuri

Prin această colaborare cu „Starea Nației”, Televiziunea Română are ca obiectiv promovarea conținutului relevant în grila postului TVR 1, după Telejurnalul orei 19.00.

„Această colaborare implică zero costuri din partea TVR, echipa Starea Nației urmând să pună la dispoziția Televiziunii Române, cu titlu gratuit, în fiecare săptămână, câte o ediție a emisiunii. Producția va fi disponibilă la TVR exclusiv on air”, arată TVR, într-un comunicat.

Totodată, Dragoș Pătraru și-a exprimat disponibilitatea de a participa, pe viitor, și la alte proiecte editoriale marca TVR.

Cine este Dragoș Pătraru

Dragoș Pătraru este un jurnalist, scriitor și prezentator TV născut la 1 noiembrie 1977 în Ploiești, cunoscut publicului larg în special pentru emisiunea de satiră politică „Starea Nației”. Acesta a lucrat la posturi precum Prahova TV, România TV, Digi 24, TVR sau Prima TV.

Acum, Dragoș Pătraru revine la TVR. „Astfel, cunoscutul om de televiziune Dragoș Pătraru se va reîntâlni cu telespectatorii TVR pentru a face o analiză a principalelor evenimente ale săptămânii în aceeași cheie care a făcut Starea Nației unul dintre cele mai puternice branduri media din țara noastră”, potrivit comunicatului citat.

