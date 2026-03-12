Riscurile asumate și sezonul de schi

Întrebat ce nu ar face niciodată din postura de specialist care vede zilnic efectele traumatismelor, dr. Codorean a fost categoric: „Nu aș sări cu parașuta. Niciodată”. Acesta a făcut o paralelă cu sporturile de iarnă, unde lipsa de prudență umple cabinetele de ortopedie.

„Sunt niște riscuri pe care nu fiecare trebuie să și le asume. Cum e, de exemplu, sezonul de schi, în care noi știm că un anumit procent din cei care merg la schi nu vor fi atenți, nu vor asculta sfaturile noastre și o să se accidenteze.”, spune dr. Ion Bogdan Codorean.

Alimente pentru oase sănătoase: fără exagerări

În ceea ce privește menținerea unui sistem locomotor puternic, medicul recomandă moderația și diversitatea, respingând dietele restrictive care elimină grupe alimentare esențiale. „Este foarte important să nu exagerăm cu nimic și să scoatem cât mai puține alimente din alimentația noastră. O alimentație echilibrată este cheia către un corp sănătos și puternic”, afirmă acesta.

Capcana ChatGPT: „Informațiile sunt incomplete”

Deși digitalizarea este „o metodă de informare” necesară, dr. Ion Bogdan Codorean avertizează că Inteligența Artificială nu poate înlocui diagnosticul clinic, iar utilizarea ei fără discernământ poate fi periculoasă.

„ChatGPT-ul e un fel de doctor Google acum. Ne strânge repede informații, dar atâta timp cât cineva nu are o pregătire medicală, nu înțelege exact ce se transmite. Plus că am încercat și eu, de multe ori informațiile sunt incomplete, mai mult sau mai puțin false și dacă nu ești în domeniu ca să-ți dai seama unde a greșit, te poți păcăli foarte, foarte rău.”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE