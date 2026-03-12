09:00 - Acum 29 minute Volodimir Zelenski va fi primit la Palatul Cotroceni la ora 13:30

Administraţia Prezidenţială a anunţat, joi dimineaţă, agenda oficială a întâlnirii dintre cei doi preşedinţi de stat.

Volodimir Zelenski va fi primit la Palatul Cotroceni la ora 13:30, cei doi şefi de stat urmând a avea declaraţii comune de presă.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski vor avea convorbiri tête-à-tête, urmate de discuţii oficiale şi declaraţii comune de presă.

––

Știrea inițială

Vizita are loc în contextul marcării a patru ani de când a început, pe 24 februarie 2022, războiul Rusia-Ucraina.

Subiectele întâlnirilor oficiale Nicușor Dan – Volodimir Zelenski

Administraţia Prezidenţială a subliniat într-un comunicat că „România a oferit, încă din primele zile, sprijin multidimensional Ucrainei şi contribuie în prezent la eforturile internaţionale pentru o pace justă şi durabilă, însoţită de garanţii de securitate solide pentru Ucraina”.

Conform informaţiilor, discuţiile dintre cei doi preşedinţi vor aborda mai multe teme esenţiale, printre care consolidarea relaţiilor bilaterale, intensificarea cooperării economice, proiecte transfrontaliere şi contribuţia României la reconstrucţia Ucrainei.

„Agenda discuţiilor dintre preşedintele României şi preşedintele Ucrainei va include teme care să faciliteze consolidarea unei relaţii bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”, se precizează în comunicat.

Un alt punct central al discuţiilor va fi situaţia din regiunea Mării Negre, extinderea Uniunii Europene şi relaţia transatlantică.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va pune accent pe respectarea drepturilor minorităţii române din Ucraina, inclusiv dreptul la educaţie în limba maternă.

În cadrul vizitei în România, Volodimir Zelenski va fi primit şi la Palatul Victoria de premierul Ilie Bolojan. Ora exactă a întrevederii nu a fost anunţată, măsurile de securitate fiind stricte.

Sprijinul României pentru Ucraina

Aceasta nu este prima vizită oficială a preşedintelui ucrainean în România. În 10 octombrie 2023, Zelenski a fost primit la Palatul Cotroceni de fostul preşedinte Klaus Iohannis.

Cu ocazia comemorării celor patru ani de război, preşedintele Nicuşor Dan a condamnat ferm agresiunea Rusiei asupra Ucrainei: „Ucraina luptă pentru noi toţi şi menţine securitatea întregului nostru continent, cu un curaj şi o rezistenţă admirabile”.

El a evidenţiat sacrificiile poporului ucrainean şi a reiterat sprijinul necondiţionat al României.

„România va sprijini Ucraina oricât timp este necesar. Împreună cu partenerii noştri din Uniunea Europeană, susţinem că negocierile pentru încheierea războiului trebuie să continue până când se vor îndeplini condiţiile pentru o pace justă, cu garanţii de securitate care să prevină posibilitatea oricărui nou conflict. Pacea în Ucraina înseamnă pace pentru Europa”, a continuat Nicușor Dan.