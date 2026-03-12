Salariul minim brut pe țară se majorează cu 6,8% la 4.325 lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026

Compensare la motorină pentru transportatori de 85 de bani la litru

Bugetele de investiţii vor fi mai mari, comparativ cu anul trecut



„Am adoptat toate proiectele care au permis adoptarea bugetului și trimiterea la Parlament mâine dimineață, în vederea dezbaterii și aprobării. Au fost câteva acte normative care au fost adoptate pentru pregătirea aprobării bugetului. În primul rând, s-a adoptat hotărârea privind creșterea salariului de bază minim brut pe țară de la jumătatea anului cu 6,8% față de valoarea de astăzi. A fost adoptată o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii accizei la motorină care este dedicată transportatorilor”, a anunţat premierul Ilie Bolojan.

21:54 - Acum 15 minute Prognoză de creștere economică de doar 1% Ministrul Economiei şi Finanţelor din România, Alexandru Nazare, spune că România încearcă să scape de procedura de deficit excesiv până la sfârșitul anului, iar calcule guvernului se bazează pe o creștere economică de 1%. Premierul a arătat că bugetul, care are predicţii „moderate” în ceea ce priveşte creşterea economică asigură predictibilitate în zona economică. „Prin pachetul de relansare care va intra treptat în vigoare, prin pachetul de simplificare administrativă, putem să creăm condiţii ca economia României să fie aşezată pe baze economice în aşa fel încât în anii următori să avem condiţii cât mai bune pentru români”, a adăugat Bolojan.

21:50 - Acum 19 minute Bugetele de investiţii vor fi mai mari, comparativ cu anul trecut Potrivit premierului, cele mai importante proiecte care au fost aprobate ţin de bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat. „Bugetul de stat a fost adoptat într-o perioadă complicată, având în vedere turbulenţele pe care le vedem pe pieţele externe, atât din punctul de vedere al dobânzilor, cât şi din punctul de vedere al creşterii preţurilor la combustibil. Am propus un buget echilibrat, care are câteva provocări, una dintre cele mai importante provocări a fost să reducem deficitul şi să reintrăm în traiectoria pe care România şi-a asumat-o. (…) Trebuie să reducem cheltuielile cu zeci de miliarde, ceea ce nu e foarte uşor, dar forma în care este propus urmăreşte atingerea acestui obiectiv”, a afirmat Bolojan. El a subliniat că în acest an bugetele de investiţii vor fi mai mari, comparativ cu anul trecut, datorită investiţiilor care ţin de proiectele prin programele PNRR şi SAFE. „O altă provocare ţine de reducerile de cheltuieli. În pachetul de reformă a administraţiei aveam o reducere prevăzută la 10% atât în administraţia centrală şi locală şi va fi o provocare, în perioada viitoare, să reducem aceste cheltuieli”, a explicat Ilie Bolojan.

21:45 - Acum 24 minute Ordonanță pentru debirocratizare și accelerarea investițiilor Executivul a adoptat, de asemenea, o ordonanţă care vizează debirocratizarea în domenii precum marile investiţii, avizele obţinute de la instituţiile de mediu şi de la Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă într-un termen de 40 de zile. În privința debirocratizării, urmează ca majoritatea actelor să de depună online.

21:42 - Acum 27 minute Compensare la motorină pentru transportatori de 85 de bani la litru Guvernul a adoptat și o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creşterii accizei la motorină care este dedicată transportatorilor. „A fost o schemă care expira la finalul acestei luni, a fost prelungită până la sfârşitul anului”, a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, la finalul şedinţei Executivului în care a fost aprobat bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale pentru anul în curs.

Guvernul a aprobat joi Hotărârea care prevede majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 lei lunar, începând cu data de 1 iulie 2026, față de 4.050 lei cât este în prezent . Din luna iulie 2026, tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore, în medie, pe lună. Majorarea reprezintă o creștere de 6,8%, ceea ce în valoare absolută înseamnă 275 de lei în sumă brută. În valoare netă, salariul va fi de 2.699 lei (cu deducerea de 200 lei), majorarea pe net fiind de 125 lei. În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați. De majorarea salariului de bază minim brut pe țară vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați.

