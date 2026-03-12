Atacatorul a fost ucis

Vehiculul a luat foc după ce a intrat în sinagoga Temple Israel din West Bloomfield Township. Conform șerifului, atacatorul a intrat într-un hol din sinagogă. „Din ceea ce am văzut în înregistrarea video, el se îndrepta cu un scop precis spre hol”, a spus șeriful Mike Bouchard din Oakland County.

Anchetatorii încearcă încă să stabilească identitatea bărbatului și un posibil motiv al atacului, a precizat o sursă care a vorbit cu AP sub protecția anonimatului, neputând oferi public detalii despre caz. Potrivit acesteia, investigația se află într-un stadiu incipient.

Smoke is pouring from Temple Israel in West Bloomfield, Michigan, after a vehicle drove into the building and shots were fired.



The vehicle reportedly caught fire in the early childhood center as emergency crews respond. #WashingtonEye pic.twitter.com/oBgWe34kCE — Washington Eye (@washington_EY) March 12, 2026

Se putea vedea fum ieșind din sinagogă, care găzduiește un centru pentru copii mici. „Niciun copil și niciun membru al personalului nu a fost rănit”, a declarat șeriful Mike Bouchard.

El a precizat că un agent de securitate a fost lovit de vehicul și a leșinat, dar nu a suferit leziuni care să îi pună viața în pericol. „Agenții de securitate l-au văzut și au deschis focul asupra lui”, a declarat Bouchard în cadrul unei conferințe de presă.

Sinagogile din întreaga lume sunt în alertă

De când SUA și Israelul au declanșat un război cu Iranul, prin atacuri cu rachete pe 28 februarie, sinagogile din întreaga lume sunt în alertă și au întărit măsurile de securitate. FBI a avertizat că agenții iranieni ar putea planifica atacuri cu drone asupra unor ținte din SUA.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a emis un comunicat în care a afirmat că urmărește evoluția situației. „Este sfâșietor. Comunitatea evreiască din Michigan ar trebui să poată trăi și să-și practice credința în pace”, a transmis ea.

Templul Israel are 12.000 de membri, potrivit site-ului său web. Acesta oferă programe educaționale pentru familii și adulți. Site-ul web afirmă că sinagoga este „pasionată de ajutorarea comunităților evreiești din întreaga lume” și că misiunea sa este de a „crea o comunitate prin prisma iudaismului reformist”.

Atac armat în Texas soldat cu morți și răniți

De asemenea, un atac armat în masă a avut loc duminică, 1 martie 2026, în Austin, Texas, care s-a soldat cu trei morți şi mai mulți răniți. FBI a luat în calcul un atentat terorist.

Bărbatul înarmat a ucis două persoane în zona unui bar din Texas, înainte de a fi omorât în urma unui schimb de focuri cu poliţiștii. Poliția a anunțat că ofițerii din Austin l-au împușcat mortal pe atacator, care a folosit atât un pistol, cât și o pușcă pentru a comite atacul.

Bărbatul înarmat, care a ucis două persoane, purta un hanorac pe care scria „Proprietatea lui Allah” și un alt tricou cu steagul Iranului, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru AP.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE