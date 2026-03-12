Așa a fost și cu votul românesc din parlament pentru decizia CSAT în care se aproba cererea Statelor Unite de a aduce echipament nou în bazele din România. Poate e cum zic ei, poate e doar un strat defensiv de interes național care a fost adăugat. Dar, nene, s-a făcut o peltea de secretomanie, de mormăieli supărate de la Nicușor Dan, de răcnete și orgasme proamericane încât poporul, și dacă nu era lămurit, a înțeles esența tristă: ăștia ori sunt foarte proști și obedienți, ceea ce e rău, sau ascund ceva, ceea ce e și mai rău.

Nu e prima oară când democrația ne încurcă. De aia au început să capete puteri sporite și Curtea Constituțională, și CSAT, și toată zona de servicii secrete care iau grosul banului și privilegiilor bugetare. CSAT a ajuns o aberație democratică. E un guvern paralel care ia decizii și apoi e susținut cu ochii închiși de Parlament. Priviți această declarație halucinantă:

„Stimați colegi, vă invit să votați cu responsabilitatea pe care o cere acest moment. (…) Și le mulțumesc tuturor colegilor noștri, care chiar dacă nu au citit acest document secret, au încredere în colegii pe care i-au votat și i-au trimis în Parlamentul României în Comisia de Apărare’.  (Nicoleta Pauliuc, PNL, șefa Comisiei de Apărare din Senat)

Cei mai mulți parlamentari au votat (sau n-au votat) fără să vadă vreun document. Comisiile de apărare din Senat și de la Deputați sunt alese pe sprânceană, numai non-politicieni ținuți parcă în picioare direct de un stat paralel cu realitatea. Ăia au putut citi, dar n-au spus. Nici măcar ăia de la AUR care se plângeau că n-au avut acces – păi unii au avut, de ce nu i-au explicat lui Simion ce au citit?

Apropo, dacă eram securist în România de azi și dacă n-aveam un George Simion, îl inventam urgent! Omul a făcut un show ieftin cu ceva foarte important. A făcut tot posibilul să bagatelizeze un protest serios.

Timp de mai bine de un an, tabăra din opoziție și cu tabăra puterii s-au bătut pe cine e mai trumpistă. Nicușor Dan a făcut tot posibilul și a reușit. El e trumpistul-șef acum. Simion face tot posibilul să-și aducă aminte că are un partid care stă bine în sondaje și de la care bună parte din populație așteaptă totuși să nu se mai tot prefacă „de opoziție”. Numai că formele de protest ales cu chirăieli și vuvuzele sunt fix ce-i convine puterii: se fac de râs și compromit și orice protest serios.

Marii proamericani, marii războinici care aprobă bombardarea ilegală a Iranului de către Israel și SUA sunt însă mult mai indecenți decât Simion. Unii făceau strategii cu ChatGPT pe Facebook: cică e clar, n-avem încotro, trebuie să ne băgăm! Alții din gama Radu Tudor/Prelipceanu iar s-au aruncat în orgii televizate cu mângâiat rachete și parteneriate strategice.

Cine are îndrăzneala să întrebe „ce vot e ăsta cu ochii închiși?, de ce nu ni se spune clar ce vine în plus? Dacă era doar parteneriat strategic, de ce a mai fost nevoie de completări?” acela e un „vândut”, un „trădător”.

Politica din România a pierdut orice priză populară. Până și prietena lui Trump, Georgia Meloni, a criticat războiul din calculul simplu că trebuie, ca politician de oricare fel ai fi, să ții seama de reacțiile serioase antirăzboi ale italienilor. Nu te poți pune cu dorințele populare la nesfârșit.

Nu spunea nimeni să fii Spania, să joci anti-Trump pe față. Dar ceva reținere, amânare, analiză, toate astea puteau fi făcute. Explicațiile puterii, de la Nicușor Dan, până la istericii useriști din guvern care par niște păpuși SRI de mâna a doua, s-au rezumat la atât: cine chirăie e putinist! Mai mult, au amestecat aiurea însărcinări NATO cu neghiobia cu Iranul demarată de Netanyahu și Trump fără NATO.

Pe scurt, puterea a făcut în miercurea votării deciziei CSAT un mare spectacol în care și-a luat votanții de proști. Întrebarea e la ce dezastru ne va duce până la urmă această strategie în care, dacă unii chirăie, urli la ei că nu sunt destul de NATO-UE.

A fost încă o zi tristă pentru democrația din România. Sunt vremuri foarte triste cu războaie care înșiră hectare de cadavre de civili, mai ales civili. Vor veni vremuri în care va trebui să luăm decizii mult mai dificile. Le vor lua niște inși în secret în CSAT și apoi vor urla la noi că suntem niște putiniști care nu-i merită?

Ni s-a tot spus că nu e un vot de intrare în război, că e defensiv. OK, am înțeles, ce nu pare să înțeleagă ei e că au votat PENTRU un război aiuristic și letal. Au dat un vot pro-război cu Iranul. E un vot pro-război, nu e doar defensiv, dacă era doar asta ne ajutam partenerul strategic și fără să mai dăm noi voturi, o făceam ca până acum. Asta e esența, nu că suntem și mai bine apărați de divizia securiști-patrioți care, la prima goarnă de război, vor fugi la căldurică undeva departe.

Oamenii din sfera puterii, parlamentarii care mai au coloană vertebrală ar trebui să-și folosească toată influența pentru a denunța această degringoladă a puterii. Asistăm acum la un soi de trumpism de provincie. Trump originalul e haotic și ia decizii stupid-sângeroase. Trumpiștii de provincie se chinuie să danseze și ei haotic, ca șefu‘. E un scenariu dezastruos care ne roade toate speranțele democratice din interior.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ce este SkyDefender, sistemul francez care detectează rachete de la 5.000 de kilometri distanță și răspunde „în câteva secunde”

Reportajele și anchetele sunt mari consumatoare de timp și resurse. Din acest motiv, te invităm să susții munca jurnaliștilor printr-o donație. Aici găsești mai multe opțiuni prin care poți contribui la dezvoltarea altor materiale similare: libertatea.ro/sustine. Îți suntem recunoscători că ne citești și că ești alături de noi.

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Viva.ro
A tăcut, însă acum Daciana Sârbu a făcut anunțul despre Victor Ponta, care i-a bulversat pe toți: „Ca să nu spun...”
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Unica.ro
Ce spune mama lui Ilie Bolojan, doamna Floarea, despre băiatul ei, premierul României: „De micuț o fost...”
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
Elle.ro
Andreea Bănică spune adevărul despre conflictele cu soțul ei, Lucian Mitrea. De la ce porneau certurile și cum le-au gestionat: „Aveam momente când nu mai vorbeam...”
gsp
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
GSP.RO
„Ești om în toată firea, cum umblai fără carnet?”. Răspunsul surprinzător al fostului fotbalist încarcerat pentru condus repetat fără permis
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
GSP.RO
Cadou de jumătate de milion de dolari pentru Jutta Leerdam! Reacția celebrei patinatoare a devenit virală. Iată ce a primit sportiva
Parteneri
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Libertateapentrufemei.ro
VIDEO Prima apariție a Ginei Pistol la TV. Avea 19 ani, iar Mircea Badea și Oreste „au încolțit-o” cu glume și aluzii picante. Ce subiecte intime a dezvăluit
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Avantaje.ro
Tudor Chirilă, declarații rare despre iubita lui și cei doi copii ai lor: „Am doi copii mișto, o gagică mișto”. Sunt sau nu căsătoriți?
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”
Tvmania.ro
Halit Ergenç și Meryem Uzerli, din nou împreună: Proiectul care îi reunește pe cei doi actori după 15 ani de la serialul „Suleyman Magnificul”

Alte știri

Pe ce loc se află România în topul țărilor cu cele mai mari prețuri la benzină, din cauza războiului din Iran
Știri România 12:16
Pe ce loc se află România în topul țărilor cu cele mai mari prețuri la benzină, din cauza războiului din Iran
Ilie Bolojan a descoperit schema firmelor de pază care angajează români doar pentru subvențiile de stat: „Sunt concentrate în doar câteva zone ale țării"
Știri România 12:02
Ilie Bolojan a descoperit schema firmelor de pază care angajează români doar pentru subvențiile de stat: „Sunt concentrate în doar câteva zone ale țării”
Parteneri
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
Adevarul.ro
Donald Trump și insula aflată în centrul noii ordini mondiale
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
Fanatik.ro
De ce sunt acoperite paharele cu apă la ședințele CSAT. Explicația de tip ”intelligence” din spatele unui detaliu aparent banal
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Financiarul.ro
290 de specii noi, munți de corali aurii și o groapă fără fund. Descoperirea de azi care a lăsat cercetătorii fără cuvinte
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
Cu ce rămânem după ultima etapă din sezonul regular al Superligii
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
OFICIAL! Program complet PLAYOFF 2025-26!
Parteneri
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Elle.ro
Eva Zaharescu, apariție foarte sexy pe internet. Fiica Andreei Berecleanu a pozat în vacanță, îmbrăcată în costume de baie sumare. Foto
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor
Viva.ro
Wow! Impresionant cum arată casa Gabrielei Firea! Are o cameră cu pereții tapetați cu icoane de sus până jos, sufrageria e transformată în submarin, cu hublouri, însă un alt detaliu a atras atenția absolut tuturor

Monden

De ce ar fi murit Iulian Mugurel Vrabete de la trupa Holograf: „După o luptă”. Fanii își făceau griji pentru artist
Stiri Mondene 12:01
De ce ar fi murit Iulian Mugurel Vrabete de la trupa Holograf: „După o luptă”. Fanii își făceau griji pentru artist
Cum face față Iulia Vântur comentariilor negative. Părinții vedetei sunt cei mai afectați: „Pentru ei a fost cel mai greu”
Stiri Mondene 11:52
Cum face față Iulia Vântur comentariilor negative. Părinții vedetei sunt cei mai afectați: „Pentru ei a fost cel mai greu”
Parteneri
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
TVMania.ro
Olivia Păunescu, de la „Surprize, surprize” la Observator: Detaliul din trecutul vedetei și imagini rare de la nunta secretă din Dubai!
Vulturul sur revine în România după mai bine de 70 de ani. 25 de exemplare, aduse din Spania
ObservatorNews.ro
Vulturul sur revine în România după mai bine de 70 de ani. 25 de exemplare, aduse din Spania
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai gravă DECIZIE OFICIALĂ de până acum pentru OANA ȚOIU! DA, s-a ajuns aici! 😱👇Șocant cine a apărut din umbră și i-a dat cea mai devastatoare lovitură di.
Parteneri
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
GSP.ro
Forbes a publicat topul miliardarilor pe anul 2026 » Pe ce loc se clasează Ion Țiriac după ce averea lui a crescut
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
GSP.ro
Acuze grave: „Președintele lui PSG nu voia să mă vadă, cred că-i plăcea mai mult de soția mea”
Parteneri
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
Mediafax.ro
Petrolul se scumpește din nou, în ciuda măsurilor anunțate de Trump
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
StirileKanalD.ro
Adio, albastru de Voroneț? Când se găsesc bani pentru restaurarea picturii exterioare de la celebra mănăstire din patrimoniul UNESCO?
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Wowbiz.ro
„Am rămas doar noi” Ultima apariție a trupei Holograf înainte de moartea lui Mugurel Vrabete
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
Wowbiz.ro
Cutremurător. Dănuț Lupu a vrut să se sinucidă: ”Am încercat să mă otrăvesc!” Ce s-a întâmplat cu celebrul jucător la închisoare?
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Redactia.ro
Se implică sau nu România în războiul din Iran? Donald Trump, cerință expresă pentru Nicușor Dan în legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu
Un turist a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat un atac iranian. Ce riscă bărbatul
KanalD.ro
Un turist a fost arestat în Dubai după ce ar fi filmat un atac iranian. Ce riscă bărbatul

Politic

Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
LiveText
Politică 07:34
Volodimir Zelenski a ajuns în România și se întâlnește cu Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan: Măsuri de securitate mai sporite decât la ultima lui vizită la București
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Politică 11 mart.
Oana Ţoiu recunoaște că în cazul Irinei Ponta, fata lui Victor Ponta, a fost „o eroare regretabilă, o comunicare paralelă”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie! Vor fi lucruri frumoase”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali pune la bătaie un buget uriaş pentru transferuri la FCSB: „Răspund Meme, Mirel Rădoi şi Adi Ilie! Vor fi lucruri frumoase”. Exclusiv
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața
Spotmedia.ro
Persoanele dificile din jurul tău îți scurtează efectiv viața