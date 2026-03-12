De ce ar fi murit Iulian Mugurel Vrabete de la trupa Holograf: „După o luptă”. Fanii își făceau griji pentru artist

Membrii trupei Holograf au scris pe Facebook un mesaj trist, prin care anunțau că Iulian Mugurel Vrabete a murit. Și, printre rânduri, aceștia dezvăluiau, fără a oferi prea multe detalii, și cauza decesului artistului: a fost răpus de o boală incurabilă!

Iulian Mugurel Vrabete a fost răpus de o boală incurabilă

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui. Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”, au notat cei de la Holograf în mediul online.

Din câte se pare, actrița Laura Anghel știa de problemele de sănătate pe care le avea Iulian Mugurel Vrabete în ultima perioadă.

„M-am rugat și am sperat în ultimele luni că o să fie bine, că o să mai avem timp să râdem, să povestim… Nu a fost așa! Nu știu dacă mai e cineva ca tine, atât de bun, blând, generos și un prieten minunat! Ai fost și o să fii… Dumnezeu să te țină în lumină, Mugurel Vrabete! Mulțumesc pentru tot”, a scris Laura Anghel pe Facebook.

Ce au scris fanii trupei Holograf pe internet

În ultimele săptămâni, și fanii trupei Holograf și-au făcut griji pentru Iulian Mugurel Vrabete, deoarece basistul a lipsit de la mai multe concerte ale formației, printre care cele de la Pitești și de la Bacău.

„Holograf la Pitești a fost fără el acum două săptămâni… Chiar ne-am întrebat de ce lipsește”, „Ce se întâmplă cu Mugurel Vrabete, de ce a lipsit?”, „La concert nu a fost” și „Mă întreb de ce nu este prezent. Nu vreau să cred că e vreo problemă”, au scris în mediul online fanii din Pitești și din Bacău ai trupei Holograf.

După ce a aflat că Iulian Mugurel Vrabete a murit, Tudor Chirilă a reacționat în mediul online, lăsând un mesaj de condoleanțe și caracterizându-l în câteva rânduri pe artist.

„A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

