Medicul spune că premiul primit este și o ocazie de a întâlni specialiști din diverse domenii medicale și de a face schimb de experiență.

„Mă simt minunat printre atâția colegi de excepție din toate domeniile medicale. O ocazie extraordinară să cunosc oameni excepționali despre care doar am auzit și să am posibilitatea să dau mâna cu ei, să schimb câteva vorbe, să stabilesc niște contacte esențiale pentru lumea noastră”, a spus dr. Andreea Ciubotaru.

Potrivit acesteia, trecerea de la cabinet la comunicarea în mediul digital nu este ușoară, dar este necesară, mai ales într-un domeniu complex precum oftalmologia.

„Sigur că a fost un drum lung cu provocări și ne aflăm într-o continuă mișcare din acest punct de vedere. Dar trebuie să facem acest lucru”, a explicat medicul.

Ea spune că oftalmologia este o specialitate dificilă chiar și pentru mulți medici, ceea ce face și mai importantă explicarea pe înțelesul tuturor a problemelor de sănătate oculară. În timp, însă, a observat că pacienții sunt tot mai bine informați, iar feedbackul primit din mediul online este unul pozitiv.

Obiceiuri simple pentru protejarea vederii

Dr. Ciubotaru spune că unele obiceiuri simple pot ajuta la menținerea sănătății ochilor.

„Ca și eu oftalmolog, ca și om obișnuit poate, n-aș sta foarte mult în fața monitoarelor sau aș încerca să fac pauze, pur și simplu să iau ochii de pe monitoare și să relaxez privirea privind la distanțe îndepărtate, să nu citesc în semiîntuneric”, a spus medicul.

În plus, alimentația joacă un rol important pentru sănătatea retinei.

„Să mănânc multe legume și fructe care au conținut de luteină, zeaxantină pentru o hrănire mai bună a retinei”, a explicat ea, menționând că legumele verzi și galbene, dar și ouăle conțin nutrienți importanți pentru vedere.

Simptomul care nu trebuie ignorat

Medicul atrage atenția că unul dintre cele mai importante semnale de alarmă este scăderea bruscă a vederii.

„Dacă scăderea de vedere este bruscă, pacientul ar trebui să se prezinte în următoarele câteva ore la un oftalmolog”, a avertizat dr. Ciubotaru, explicând că în unele situații intervenția rapidă este esențială.

De ce nu ar trebui să cerem sfaturi medicale inteligenței artificiale

Dr. Ciubotaru spune că sfaturile medicale obținute din instrumente de inteligență artificială pot fi periculoase dacă sunt folosite în locul unui consult medical.

„Da, pentru că de multe ori dacă scrii acolo niște simptome sau dacă îi te adresezi spunând niște simptome pe care le ai, diagnosticul poate fi cu totul eronat la momentul acesta și implicit și terapia cu picături poate să fie nocivă pentru ochi”, a spus medicul.

Ea a dat exemplul unui pacient care ar putea avea un corp străin în ochi, dar ar putea primi online recomandarea de a folosi picături antiinflamatoare, tratament care ar putea agrava problema oculară.

