Conacul Drahneilor se vinde cu 1.200.000 de euro. Cât costă un sat cu 6 case tradiționale restaurate în Maramureș

Cuprins:
Un ansamblu cu trei case de lemn se vinde cu 519.000 de euro
Un ansamblu cu arhitectură tradițională maramureșeană este disponibil în satul Șurdești, județul Maramureș, pentru suma de 519.000 de euro.
Proprietatea se întinde pe 4.800 de metri pătrați și include trei case din lemn și piatră, restaurate cu materiale naturale locale. Acestea sunt completate de o locuință contemporană, înconjurată de rânduri de lavandă.
„Ansamblul poate fi utilizat ca pensiune boutique, retreat sau reședință privată extinsă”, precizează reprezentanții Sothebys România.
Șurdești este renumit pentru biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, parte din patrimoniul UNESCO, și pentru peisajele sale pitorești. Poziționarea este un alt avantaj: doar câteva minute de pârtiile din Cavnic și 20 de minute de Baia Mare.
Un sat tradițional din Maramureș a fost scos la vânzare cu 900.000 de euro
La poalele Munților Gutâi, în Breb, unul dintre cele mai populare sate turistice din Maramureș, se află un ansamblu impresionant, scos la vânzare pentru 899.000 de euro.
Proprietatea ca un sat cuprinde șase case tradiționale din lemn de stejar, restaurate cu grijă pentru detalii autentice, precum prispe sculptate și tâmplărie veche refăcută manual.
Micul sat se întinde pe 32.000 de metri pătrați, acest spațiu poate funcționa ca reședință premium sau proiect de ospitalitate. În aceeași localitate, un alt ansamblu cu patru case maramureșene, propus ca domeniu rural cu potențial turistic, este disponibil pentru 760.000 de euro.
Conacul Drahneilor din Ruscova este scos la vânzare pentru 1.200.000 de euro
În nord-estul județului Maramureș, în localitatea Ruscova, Conacul Drahneilor este scos la vânzare pentru 1.200.000 de euro. Proprietatea include 13 camere și un teren de 2,8 hectare, fiind concepută pentru pensiuni sau evenimente culturale. Ansamblul oferă un mix de eleganță și tradiție, atrăgând investitori interesați de turismul rural.
O moșie de lângă Baia Mare este o variantă pentru cei care își doresc să trăiască în natură
La doar 15 kilometri de Baia Mare, un ansamblu tradițional din Coaș este disponibil pentru 130.000 de euro.
Pe un teren de 8.000 de metri pătrați se află o casă principală, construită în 1953, și o șură tradițională. Poziționarea retrasă, în apropierea Lacului Coaș și a Lacului Albastru, oferă priveliști spectaculoase și liniște.
Recent, investitorilor și iubitoriul de proprietăți spectaculoase le-a atras atenția un conac din Franța care se vinde aproape la prețul unui apartament cu patru camere din zona Dristor. Diferența de preț dintre cele două proprietăți, una din România și una din Franța, ar acoperi costul unei mașini noi.
Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.