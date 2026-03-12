Dr. Daniela Ionescu avertizează la Gala Doctorului Digital: Oboseala și sforăitul pot ascunde apneea în somn

Pericolele din spatele unor gesturi banale

Medicul a tras un semnal de alarmă privind utilizarea bețișoarelor de urechi, un obicei aparent inofensiv, dar extrem de riscant. „Bețișoarele în urechi împing ceara și apare riscul de perforație de timpan sau de otită externă”, avertizează specialistul.

Sforăitul și oboseala: Semnale de alarmă ignorate

Dr. Daniela Ionescu subliniază că multe simptome sunt tratate cu superficialitate de către pacienți. De exemplu, sforăitul nu este doar o problemă de confort, ci poate ascunde apnea în somn, care reprezintă oprirea respirației în timpul odihnei.

De asemenea, un simptom ignorat frecvent este oboseala cronică: „Ignoră oboseala. Asta am observat în ultima perioadă de timp, pentru că ne ocupăm foarte mult de probleme de respirație și de apnee în somn și de multe ori oboseala poate să ascundă apnee în somn.”

Inteligența Artificială în medicină

În ceea ce privește utilizarea tehnologiei precum ChatGPT pentru diagnostic, medicul avertizează că lipsa cunoștințelor de specialitate poate transforma aceste instrumente în surse de pericol. Totuși, dr. Ionescu recunoaște utilitatea acestora ca motoare de căutare pentru a ghida pacienții către clinici sau medici specializați.

În final, viziunea medicului rămâne una bazată pe rigoare: „Nu aș face intervenții pe care mi le cer pacienții. Aș face intervenții numai cu o indicație foarte clară și corectă.”

