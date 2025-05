– Ce tipuri de intervenții se pot face cu cu celebrul robot Da Vinci?

– Teoretic, cu Da Vinci pot să faci orice intervenție laparoscopică. Laparoscopică înseamnă, în traducere, că te uiți în burtă. Exact asta înseamnă termenul. Practic introduci o cameră de luat vederi în interiorul cavității abdominale și un anumit instrumentar. La început se și chema chirurgie laparoscopică robotică asistată, deci cumva este o ramură, ultima generatie, dacă vreți, de chirurgie laparoscopică și chirurgia robotică. Evident că este un pas foarte mare, este o evoluție extraordinară față de primele laparoscopii, dar, practic, orice intervenție care putea fi făcută prin acele tăieturi mici, minim invazive, spunem noi, poate fi rezolvată și prin aport robotic.

– Care sunt principalele avantaje ale chirurgiei robotice față de chirurgia clasică sau cea laparoscopică?

– Față de chirurgia clasică avantajele sunt enorme. Chirurgia clasică presupune să deschizi pacientul, uneori e nevoie pe toată întinderea abdomenului, spunem noi de jos până sus, ca o carte. Asta îți expune organele la aer, la posibilitatea de infecție, plus că manipulările sunt destul de dure. Ori, pe măsură ce chirurgia minim-invazivă a avansat și inciziile s-au micșorat, trebuie să fac o mică paranteză, acum 100 de ani se spunea, chirurg mare, operație mare, lucrurile nu mai sunt deloc așa. Cu cât intervenția se face prin incizii mai mici, cu atât avantajele pentru pacienți sunt mai mari. Chirurgia robotică, care este și ea o chirurgie minim invazivă, evită aceste tăieturi. Evitând aceste tăieturi, îți asigură o recuperare mult mai rapidă a pacientului. Pacientul ajunge în societate, în familie, mult mai rapid. Sigur că și cicatricele sunt mai mici, dar astea deja sunt un avantaj secundar. Avantajul principal este că recuperarea și timpul pierdut în spitale, recuperarea e mult mai rapidă, timpul pierdut în spitale e mult mai scurt. Față de chirurgia laparoscopică, robotul aduce o vizualizare mult mai bună, pentru că vizualizarea în chirurgia robotică este tridimensională, este 3D și spunem noi imersivă. Este ca și cum eu aș plonja, dacă ați văzut filmele acelea cu Star Trek, este ca și cum eu aș plonja în realitate, mă aflu în interiorul cavității abdominale și mă orientez la fața locului pentru că imaginea este preluată de două camere. Ele combină o singură imagine tridimensională și atunci, chirurgul care stă, să spunem, într-un dispozitiv numit consolă, este practic înconjurat de cavitatea abdominală a pacientului. El vede direct la fața locului, poate să recunoască imediat elemente mici, nobile, gen nervișori, vase, pe care trebuie să le respecte sau, din contră, trebuie să le rezece. Și un alt avantaj față de chirurgia laparoscopică este instrumentarul. În chirurgia laparoscopică primele instrumente erau foarte subțiri, ceea ce a adus un avantaj extraordinar, pentru că și inciziile prin care le introduceai în cavitate abdominală erau foarte mici. Dar instrumentele din chirurgia laparoscopică tradițională, să spunem, sunt rigide. Ele nu se pot îndoi, să spunem. Ele sunt manipulate doar prin mișcări mai ample ale mâinii chirurgului. Or, asta îți aduce niște limitări în interior, în spații înguste, unde ai nevoie să te întorci după colț. Chirurgia robotică aduce instrumentar articulat. Instrumentele din chirurgia robotică se pot roti. O pensă de chirurgie robotică se poate roti pe 540 de grade. Niciodată nu pot să rotesc mâna mea fizic, o dată și jumătate în jurul axei proprii, cum o face robotul. Și atunci asta îți permite un acces extraordinar în zone în care altădată trebuia să desfaci, să jupoi, și așa mai departe. E o chirurgie de finețe.

Să știți că, totuși, chirurgul nu stă la cafeneaua din colț, chirurgul se află în aceeași încăpere. Sunt joystick-uri, controlere, le spunem noi, prin care mișcările mele se transmit oarecum controlat robotului. De ce spun controlat? Există un tremor fiziologic. Al oricărui chirurg. Ideea că acel chirurg nu are niciun fel de tremor nu există. Așa suntem noi neurologii construiți. Or, în momentul în care transmiți mișcarea prin intermediul robotului, acel tremor lipsește și atunci mișcările sunt foarte precise. Se duce țintit acolo unde vrei să-l trimiți tu. Robotul nu e independent. El nu operează, eu îi comand, fă operația asta și am plecat și el își vede de treabă. El este întotdeauna manipulat de către chirurg, de către mine, să spunem în situația de față. În momentul în care o simplă ridicare a capului sau mi-am îndreptat privirea în altă parte, robotul se oprește. El nu poate să meargă independent de voința mea. Este un prag de siguranță introdus de cei care au inventat acest dispozitiv și care este extraordinar. Sunt mai multe astfel de niveluri de siguranță în așa fel încât niciodată robotul propriu-zis nu va lua el inițiativa și nu o să se apuce singur să opereze pacientul. Se evită aproape complet incidente de acest tip.

– Care este cea mai mare provocare în utilizarea unui sistem robotic în sala de operații?

– În primul rând îți trebuie logistica, îți trebuie robotul. Odată ce robotul a fost achiziționat și a intrat în dotarea spitalului respectiv, vorbind strict tehnic-medical, începe o întreagă regie, pentru că tu trebuie să-ți imaginezi puțin cum va decurge acea intervenție. Nu credeți, chirurgul vine direct de la tenis sau de la golf, se duce în sală și se apucă de operație. El trebuie cumva să gândească strategic pentru că fiecare procedeu trebuie adaptat fiecărui pacient. Nu poți să aplici universal același lucru, aceeași unitate de măsuri și să croiești pe toată lumea la fel. Și atunci îți gândești o strategie în care, cunoscând avantajele și dezavantajele sistemului respectiv, poți să jonglezi și să găsești artificiile tehnice care îți permit să obții cea mai bună soluție pentru pacientul respectiv.

– Există proceduri în care chirurgia robotică nu își are locul sau nu este folosită sau nu este suficient de bine structurată, nu vă folosiți de ea?

– De fapt, nu poți să operezi robotic pacienții la care poți să aplici un alt procedeu și care nu suportă anestezie generală. Anestezia generală este obligatorie în chirurgia robotică, de altfel și în chirurgia laparoscopică este același lucru. Nu poți să operezi un pacient laparoscopic dacă nu poți să-i asiguri anestezie generală, spunem noi cu intubații orotraheale, asta înseamnă că o mașină respiră pentru acel pacient. Ca eu să pot să operez un pacient laparoscopic sau robotic, trebuie să-i introduc în cavitatea abdominală un gaz, pentru că altfel intestinele sunt lipite și nu am spațiu de lucru. Ca să-mi creez această cameră de lucru insuflu dioxid de carbon. Or, făcând presiune în abdomen, asta se va distribui către plămâni, va apăsa pe anumite vase de sânge, ceea ce înseamnă că pacienții care sunt într-o situație medicală extrem de precară, din punct de vedere cardiologic, respirator, nu suportă o anestezie generală. Există riscul de deces intraoperator. Și atunci, dacă se poate, apelăm la metode alternative care pot fi făcute, de exemplu, cu anestezie rahidiană, ceea ce ne scutește de o serie întreagă de neplăceri.

– Ce diferențe există între robotul Da Vinci Standard și robotul Da Vinci XE? Cu întrebarea suplimentară, există în România robotul Da Vinci XE? Se știe că este ultima tehnologie și este extrem de costisitor.

– Există. Din fericire, în România există multe sisteme robotice XE. Evident, unul dintre ele și în spitalul în care îmi desfășor activitatea. Este, într-adevăr, la momentul actual, cea mai avansată platformă de chirurgie robotică disponibilă în Europa. I s-au adus o sumedenie de îmbunătățiri. Pe măsură ce exista un feedback de la doctori și doctorii spuneau, uite, am o limitare din punctul ăsta de vedere, inginerii și cei care se ocupă de dezvoltarea acestor sisteme au adăugat un braț în plus, au adăugat mobilitate mult mai mare, posibilitatea de a roti robotul în toate regiunile abdominale, să știți că roboții inițiali erau foarte rigizi, pacientul era cuplat la robot și nu puteai să muți nici pacientul, nici robotul, cumva trebuia să te focusezi pe o anumită arie ţintă, pe un anumit organ unde trebuia să lucrezi. Or, în chirurgia robotică poţi cumva să te uiţi şi în jos, şi în sus, să-ţi alegi stânga-dreapta în varianta Da Vinci XE. Au îmbunătăţit şi vizualizări, există, sigur, platforma este complet digitalizată, este ca şi cum aş compara un calculator 286 cu un calculator de ultimă generaţie.

