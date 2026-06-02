Pentru prima dată, turneul va avea un format extins, cu 48 de echipe împărțite în 12 grupe. Faza eliminatorie include o rundă suplimentară, optimile de finală, ceea ce aduce un total de 104 meciuri de-a lungul a cinci săptămâni.

Finala este programată pe 19 iulie, în East Rutherford, New Jersey, unde președintele SUA, Donald Trump, și președintele FIFA, Gianni Infantino, vor înmâna trofeul câștigătorilor.

Predicțiile supercomputerului Opta

Conform simulărilor realizate de Opta Supercomputer, Spania are cele mai mari șanse să câștige trofeul, cu o probabilitate de 16,1% din cele 10.000 de scenarii simulate. Franța, Anglia și Argentina urmează îndeaproape, fiecare având peste 10% șanse.

Opta a remarcat că doar 35,9% dintre simulări au presupus câștigarea trofeului de către o țară care nu a mai reușit acest lucru anterior. Co-gazdele – Statele Unite, Mexic și Canada – au șanse foarte mici să triumfe, conform datelor analizate.

Spania: Favorita principală

Spania își consolidează statutul de favorită datorită performanțelor recente și a unui lot de excepție. Supercomputerul sugerează că echipa antrenată de Luis de la Fuente are o probabilitate de 75,3% să câștige grupa H, care include Uruguay, Arabia Saudită și Capul Verde.

«La Roja» are șanse de peste 52,1% să ajungă în sferturi, o probabilitate de 39% să avanseze în semifinale și 25,6% să joace finala. Forma excelentă a unor jucători cheie, precum Lamine Yamal, Ferran Torres și Rodri, contribuie la aceste predicții optimiste, potrivit The Analyst.

Cine este challenger-ul principal

Franța, clasată pe locul doi în predicții (13%), se confruntă cu o grupă dificilă, alături de Norvegia, Senegal și Irak. Totuși, dacă Les Bleus ajung în sferturi (47,9%), probabilitatea lor de a câștiga turneul crește semnificativ.

Această ediție marchează o schimbare importantă pentru echipa națională franceză – Didier Deschamps își încheie mandatul de 14 ani, iar Kylian Mbappé debutează ca căpitan al echipei. Mbappé, în formă maximă, este pe cale să depășească recordul de goluri la Cupa Mondială deținut de Miroslav Klose.

Anglia este a treia favorită în predicții (11,2%), având o probabilitate de 67,9% să câștige grupa lor. Conduși de Thomas Tuchel, britanicii beneficiază de forma excepțională a lui Harry Kane, care a înscris 61 de goluri pentru Bayern München în sezonul precedent.

Anglia a impresionat în calificări, câștigând toate cele opt meciuri fără să primească goluri. Jude Bellingham și Declan Rice sunt așteptați să joace roluri cheie în încercarea de a pune capăt unei secete de trofee internaționale care durează de 60 de ani.

Argentina, câștigătoarea Cupei Mondiale 2022, are șanse solide de a avansa din grupa J, unde se va confrunta cu Austria, Algeria și Iordania. În predicțiile Opta, echipa condusă de Lionel Scaloni are o probabilitate de 18,1% să ajungă în finală.

Deși sud-americanii au câștigat șapte din opt Cupe Mondiale organizate în Americi, apărarea unui titlu mondial rămâne o provocare rar reușită.

