Marca urmează să fie lansată în luna iunie și va avea o poziționare de piață mai sportivă, mașinile urmând chiar să fie exportate.

Metropola Chongqing, cel mai mare acționar

Proiectul beneficiază de sprijinul autorităților din orașul Chongqing – cel mai mare din China, iar Volcano Engine – o divizie a ByteDance, ar fi profund implicată în dezvoltarea acestuia.

Primul model al noii mărci va fi un crossover cu elemente de design specifice SUV-urilor și sedanurilor, disponibil în versiuni complet electrice (BEV) și cu rază extinsă de acțiune (EREV).

Grupul Seres are deja o colaborare de succes cu Huawei, împreună cu care construiește SUV-uri de lux sub marca Aito.

Restructurare internă

Înainte de apariția acestor informații, Seres finalizase deja o serie de măsuri de restructurare a organizației.

Pe 30 mai, Landian Technology, controlată anterior de Seres, și-a schimbat oficial numele în Saidou Technology.

În același timp, Shaci Zhiyuan – controlată de Comisia de Supraveghere și Administrare a Activelor de Stat din orașul Chongqing, a devenit cel mai mare acționar cu o participație de aproximativ 34,5%, în timp ce participația Seres a fost redusă la 32,5%.

CATL, acționar minoritar

Anterior, Landian Technology finalizase o majorare de capital de aproximativ 984 de milioane de dolari. Compania atrăsese o serie de noi investitori, printre care CATL, Bojun Technology și Xingyu Automotive Lighting.

CATL este cel mai mare producător de baterii pentru mașini din lume, cu o cotă de circa 40%. Gigantul este acționar și într-un alt producător auto chinez, respectiv marca de lux Avatr – deținută de grupul de stat Changan.

Entitate pentru noua marcă

Informațiile indică faptul că Saidou Technology va funcționa ca entitate operațională pentru noua marcă a Seres.

Se preconizează că marca va înființa o rețea de vânzări independentă și va viza simultan atât piețele interne, cât și cele externe. Echipele relevante de marketing și distribuție au fost deja constituite.

Noua platformă de afaceri pare concepută pentru a susține următoarea fază de creștere a Seres.

AITO, colaborare de succes cu Huawei

În ultimii ani, marca AITO a impulsionat expansiunea rapidă a Seres. În primul trimestru al acestui an, Seres a generat venituri de 3,80 miliarde de dolari, în creștere cu 34,46% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform sursei citate.

În aceast interval Seres a vândut 78.500 de vehicule cu energie nouă, ceea ce reprezintă o creștere de 43,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Modelul AITO M9, varianta 2026, este construit de către grupul Seres împreună cu Huawei Foto: CNEVPost/Aito

Numai în luna aprilie, vânzările sale de vehicule cu energie nouă au ajuns la 33.100 de unități, majoritatea provenind în continuare din gama AITO.

Pentru un producător auto care investește anual 1,18 miliarde de dolari în cercetare și dezvoltare, noii factori de creștere sunt din ce în ce mai importanți, fie prin expansiune în străinătate, fie prin crearea unui portofoliu de mărci mai amplu.

„Proiectul A”

Conform informațiilor, ByteDance se referă intern la această inițiativă ca la „Proiectul A”, iar acesta este condus de Yang Liwei, vicepreședinte al Volcano Engine.

Anterior, Volcano Engine a colaborat cu Roewe, marcă a grupului de stat SAIC. Roewe este fostul Rover, cumpărat de chinezi, dar care nu au dreptul de folosire a numelui, bandul fiind deținut de Land Rover.

Inteligența artificială

În ultimii ani, Volcano Engine și-a deschis treptat modelul de inteligență artificială Doubao, soluțiile inteligente pentru cabina de pilotaj, ecosistemul de conținut și capacitățile platformei de date către industria auto.

Niciuna dintre părți nu a dezvăluit până acum detalii specifice despre produs.

