Unde poate fi observată eclipsa de Soare din 2026

Banda de totalitate, cu o lățime maximă de 294 de kilometri, va permite observarea completă a eclipsei în mai multe regiuni din emisfera nordică. Printre cele mai bune locații pentru a urmări evenimentul se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde totalitatea va coincide cu apusul Soarelui, creând un spectacol vizual impresionant.

În nordul Spaniei, fenomenul va putea fi observat cu o oră înainte de apus, iar în Islanda, în jurul prânzului.

Când ar putea avea loc punctul maxim al eclipsei de Soare

Conform calculelor astronomice, punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei.

În această zonă, totalitatea va dura aproximativ două minute și 18 secunde, oferind condiții ideale pentru observații și fotografie. Agenția Spațială Europeană (ESA) a folosit date furnizate de Institutul Geografic Național din Spania pentru a crea hărți detaliate cu privire la vizibilitatea fenomenului.

Un sati din Spania cu doar 10 locuitori este locul de unde eclipsa s-ar putea vedea cel mai bine

Eclipsa solară a transformat satul Avellanosa de Muñó, din provincia Burgos, Spania, într-un magnet pentru turiști și foști rezidenți, atrăgând familii și vizitatori din întreaga lume. După cum relatează BBC, acest mic sat, unde în prezent locuiesc permanent doar aproximativ 10 oameni, se pregătește să găzduiască un aflux semnificativ de persoane pentru un eveniment unic.

Generații întregi au supraviețuit în Avellanosa de Muñó practicând agricultura tradițională, grădinăritul și creșterea animalelor. Dar mecanizarea agriculturii și lipsa locurilor de muncă au dus la depopularea sa, majoritatea locuitorilor mutându-se în orașe mari precum Madrid, Bilbao sau Barcelona. Astăzi, mai multe capre pasc dealurile din jur decât oameni trăiesc permanent în sat, iar câmpiile sunt dominate de culturi de floarea-soarelui.

Totuși, evenimentul astronomic din această vară schimbă situația. „Pe durata eclipsei, populația satului se va dubla pentru o noapte”, spune un localnic, Grande, care se va întoarce împreună cu familia extinsă și prietenii săi, aducând aproximativ 20 de persoane. În plus, alți vecini vor găzdui rude și prieteni veniți din Spania și din țări precum Marea Britanie, Franța sau Venezuela.

Prima eclipsă de Soare vizibilă din Europa după 27 de ani va avea loc pe 12 august. Ultima s-a produs pe 11 august 1999
În nordul Spaniei, fenomenul va putea fi observat cu o oră înainte de apus, iar în Islanda, în jurul prânzului. Sursa foto: Getty Images

Cum și de unde se va putea vedea eclipsa din România

În România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea. În aceste locații, Luna va acoperi până la 38% din discul solar, iar momentul fenomenului va coincide cu apusul Soarelui. În schimb, în București și în regiunile din estul țării, eclipsa nu va putea fi observată.

„În România, fenomenul va fi vizibil parțial doar în vestul țării, iar efectul de lumină și umbră pe cer va fi mai discret, fiind influențat de apropierea apusului Soarelui”, a adăugat Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București, pentru Digi24.

Când vor avea loc următoarele eclipse de Soare

Eclipsa din 12 august 2026 va fi urmată de alte două fenomene astronomice importante. Pe 2 august 2027, o altă eclipsă totală de Soare va fi vizibilă din Spania, nordul Africii și Orientul Mijlociu, iar pe 26 ianuarie 2028, o eclipsă inelară va putea fi observată din America de Sud, Portugalia și Spania. În restul Europei, aceste evenimente vor fi vizibile doar parțial.

Prima eclipsă de Soare vizibilă din Europa după 27 de ani va avea loc pe 12 august. Ultima s-a produs pe 11 august 1999
Eclipsa totală de Soare din 11 august 1999 a fost cel mai spectaculos și mediatizat eveniment astronomic din Europa de la sfârșitul mileniului doi. Sursa foto: Geety Images

Ultima eclipse totală de soare a avut loc în 1999

Eclipsa totală de Soare din 11 august 1999 a fost cel mai spectaculos și mediatizat eveniment astronomic din Europa de la sfârșitul mileniului doi. A rămas adânc întipărită în memoria colectivă, în special în România, datorită unei conjuncturi geografice excepționale. România s-a aflat în centrul atenției internaționale datorită poziționării sale geografice privilegiate pe traiectoria umbrei Lunii.

Conform datelor furnizate de NASA Eclipse Web Site, banda de totalitate a eclipsei a traversat Oceanul Atlantic, Europa și Asia, dar punctul de acoperire maximă a Soarelui de către Lună a fost înregistrat pe teritoriul României, în apropierea orașului Râmnicu Vâlcea. În această zonă, faza de totalitate a durat 2 minute și 23 de secunde, reprezentând durata maximă de întuneric total de pe continent.

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