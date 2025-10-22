Studiul și descoperirile sale

Cercetarea, realizată de neurologi britanici, a analizat datele a 58.500 de pacienți și a comparat efectele a 30 de antidepresive diferite. Rezultatele au arătat diferențe semnificative între medicamente în ceea ce privește impactul asupra sănătății cardiovasculare.

Amitriptilina, un antidepresiv triciclic, a fost identificată ca având efecte notabile: creștere în greutate la aproape jumătate dintre pacienți, creșterea ritmului cardiac și a tensiunii arteriale, potrivit Daily Mail. Aceste modificări cresc riscul de boli de inimă și chiar deces.

De exemplu, pacienții care au utilizat amitriptilină au înregistrat o creștere medie în greutate de 1,5 kg după doar opt săptămâni de tratament, iar ritmul cardiac a crescut cu 9 bătăi pe minut. Conform studiului, pentru fiecare kilogram suplimentar, riscul cardiovascular crește cu 3%.

De asemenea, tensiunea arterială sistolică a pacienților a crescut cu 5 milimetri coloană de mercur, ceea ce sporește riscul de accident vascular cerebral cu 5% și riscul de deces cu aproape 10%.

De asemenea, nortriptilina, un alt antidepresiv triciclic, a dus la o creștere a ritmului cardiac cu peste 13 bătăi pe minut.

Alte medicamente, precum mirtazapina și duloxetina, au fost asociate cu creșteri în greutate și tensiune arterială. În total, cercetătorii, conduși de cadre universitare de la King’s College London, au observat o diferență de până la 4 kg în funcție de medicamentul prescris.

Recomandări Un fost judecător al CCR are 10.000 de euro pensie și e bucuros că rămâne cu toți banii, după decizia CCR: „Avem dreptul. Nu înțeleg ce atâta tam-tam”

Reacții și recomandări

Cercetătorii studiului au subliniat, într-un articol publicat în revista medicală „The Lancet”, necesitatea actualizării ghidurilor clinice pentru a reflecta aceste riscuri fiziologice. Alegerea antidepresivului ar trebui să fie personalizată, ținând cont de istoricul medical al pacientului.

„Antidepresivele se numără printre cele mai utilizate medicamente din lume. Deși mulți oameni beneficiază de pe urma lor, aceste medicamente nu sunt identice – unele pot duce la modificări semnificative ale greutății, ritmului cardiac și tensiunii arteriale într-o perioadă relativ scurtă”, a precizat dr. Toby Pillinger, autorul principal al studiului.

El a adăugat că ISRS-urile, cel mai frecvent prescris tip de antidepresiv, tind să aibă mai puține efecte secundare fizice. Cu toate acestea, pentru alte tipuri de antidepresive, monitorizarea sănătății fizice este esențială.

Profesorul Andrea Cipriani de la Universitatea din Oxford, co-autoare a studiului, a evidențiat importanța implicării pacienților în procesul decizional: „Rezultatele noastre subliniază importanța luării deciziilor comune, procesul de colaborare prin care pacienții sunt sprijiniți de medici pentru a lua o decizie cu privire la tratamentul lor”.

Experții îndeamnă pacienții să nu întrerupă tratamentul fără consult medical

Ca răspuns la studiul de referință, psihiatrii de renume mondial au etichetat descoperirile drept „importante”, adăugând că rezultatele „subliniază necesitatea unor controale fizice de rutină la cei tratați cu antidepresive”.

De asemenea, studiul atrage atenția asupra riscurilor cumulative, mai ales în cazul tratamentelor pe termen lung. Dr. Prada Nishtala de la Universitatea din Bath a subliniat că „durata medie a tratamentului în studiile incluse a fost de aproximativ o jumătate de săptămână, însă în contexte reale, unde pacienții primesc adesea antidepresive timp de luni sau ani, riscurile cumulative sunt probabil mai mari”.

Cercetătorii subliniază că scopul studiului nu este de a descuraja utilizarea antidepresivelor, ci de a sprijini deciziile informate și îngrijirea personalizată. Utilizarea antidepresivelor a crescut semnificativ în ultimii ani, iar studiile anterioare au asociat aceste medicamente cu probleme de sănătate, inclusiv disfuncții sexuale și riscuri cardiace.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE