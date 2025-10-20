Evenimentul a reunit experți multidisciplinari care au cerut măsuri urgente pentru a îmbunătăți rata de supraviețuire și calitatea vieții celor peste 12.700 de bebeluși care se nasc prematur anual în România.

Strigătul mamei: nu mai putem aștepta

Mesajul cel mai puternic a venit de la Diana Gămulescu, președintele Asociației Prematurilor și mamă de gemeni prematuri.

„În tăcerea salonului de terapie intensivă, fiecare sunet al aparatelor era o bătălie pierdută sau câștigată. Am plecat astăzi din Piața Constituției cu un autobuz plin de speranță, dar și de realități dure. Mesajul este clar: sistemul are nevoie de intervenții rapide pentru a le asigura șansa la o viață normală”, a declarat Gămulescu.

Ea a subliniat că misiunea Asociației s-a născut din propria experiență și că lupta acum se dă pentru două instrumente esențiale, deja propuse la Camera Deputaților: Carnetul Prematurului și terapia Kangaroo Care.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 8

Recomandări Noul PSD. Care ar fi diferența dintre un PSD condus de Ciolacu și unul în care șef este „camaradul” Grindeanu: „Vorbiți cu unul care a fost acolo, la masa deciziilor”

Două soluții pe masa autorităților

Profesioniștii consideră că de la prevenție la monitorizarea post-externare, sistemul trebuie regândit.

Carnetul Prematurului: Acesta este considerat o necesitate medicală esențială. El asigură un transfer corect de informații între neonatologi, pediatri și terapeuți, garantând o monitorizare optimă a dezvoltării copilului până la vârsta de 7 ani.

Acesta este considerat o necesitate medicală esențială. El asigură un transfer corect de informații între neonatologi, pediatri și terapeuți, garantând o monitorizare optimă a dezvoltării copilului până la vârsta de 7 ani. Terapia „Kangaroo Care”: Legiferarea acestei terapii — care presupune contactul direct piele pe piele între mamă și bebeluș — este vitală. Specialistul în sănătate emoțională, Ana Maria Preoteasa, a subliniat rolul său esențial în formarea atașamentului sănătos și în echilibrul emoțional al părinților.

Cifre dure

Statistica anului 2024 arată că, din cele aproximativ 149.000 de nașteri, 12.782 au fost premature, cu o presiune critică asupra marilor centre medicale din București, Iași și Cluj.

Pentru a avea o imagine reală și a asigura continuitatea îngrijirii, specialiștii cer:

Crearea unui Registru Național al Prematurilor funcțional, la care să participe toate maternitățile.

Înființarea de centre regionale de follow-up multidisciplinar, pentru a susține copiii după externare.

Prioritizarea suportului psihologic pentru părinți.

Asociația Prematurilor a înaintat un Apel Oficial către autorități, solicitând standardizarea și implementarea urgentă a Carnetului Prematurului și a terapiei Kangaroo Care, alături de investiții masive în modernizarea și dotarea secțiilor de Terapie Intensivă Neonatală.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE