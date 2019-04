Escapadă all inclusive în Belek, cea mai verde stațiune din Antalya (PUBLICITATE)

Eleganta stațiune din Antalya este echivalentul vacanțelor relaxante în resorturi moderne cu cele mai bune servicii turistice, iar dacă nu ți-ai făcut planuri pentru sejurul estival poți lua în calcul o escapadă de la Europa Travel. Sejur de 7 nopți cu avionul în Belek beneficiază acum de tarife reduse începând de la 279 euro/persoană!

Paradisul all inclusive

Regiunea Antalya însumează stațiuni cochete precum Lara Kundu, Side sau Alanya fiecare renumite pentru plajele lungi încadrate de apele azurii ale Mediteranei și coastele luxuriante ale Munților Taurus.

Dintre toate stațiunile aflate aici, Belek este fără îndoială cea mai verde și mai luxoasă, fiind vestită pentru celebrele Cluburi de Golf Pasha Course sau Sultan Course. Stațiunea este îmbrățișată de păduri dese de conifere, de la care și-a primit supranumele de Plămânii Antalyei. În plus, plajele sale generoase și albe sunt unele dintre cele mai bune din Turcia, perfecte pentru răsfăț la soare.

Pe lângă relaxarea la plajă sau în cadrul resortului, în Belek te poți bucura și de experiențe culturale. Dacă ești pasionat de istorie poți vizita Teatrul Aspendos, considerat cel mai bine conservat amfiteatru roman din Turcia, ce datează din secolul II. La fel de bine, poți face o excursie opțională la Perge, un oraș antic care a înflorit sub conducerea lui Constantin cel Mare, fiind cunoscut pentru Templul Artemis.

Excursii în Antalya

Într-un sejur în Belek poți opta și pentru excursii în împrejurimi, alături de Europa Travel. Din itinerariul tău nu poate lipsi turul orașului Antalya cu cetatea veche și portul cel pitoresc.

Bate la pas orașul istoric Kaleiçi, ce păstrează atmosfera vremurilor trecute, fiind un labirint de străzi înguste dominate de case otomane albe și acoperișuri din țiglă roșie. În zona Piaței Centrale poți vedea zidurile fortificate și Poarta lui Hadrian – un arc din piatră dedicat Împăratului roman Hadrian. La mică distanță se află Moscheea Tekeli Mehmet din secolul al XVIII lea și ruinele minaretului Kesik Minare.

Cea mai pitorească locație din orașul Antalya este portul vechi, zona unde vei simți poate cel mai bine ce înseamnă luxul și exuberanța vechilor sultani. Aici sunt ancorate numeroase vase de croazieră de mici dimensiuni și iahturi luxoase, pe care le poți admira din localurile pescărești înșirate elegant de-a lungul falezei.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

Oferte Speciale Sejur Antalya

Hotel Maya World Belek 4* – tarife de la 279 euro/persoana, 7 nopti de cazare cu all inclusive, transport avion, transfer aeroport-hotel-aeroport, asistenta turistica. Detalii pe www.europatravel.ro, call center 021-9407.