Cu o experiență de 35 de ani în medicina de familie, dr. Magdalena Cubała-Kucharska este considerată un pionier al medicinei funcționale și al conceptului „axei intestin-creier” în Polonia. Este supranumită „Dr. House din Polonia”: „Am ajutat mii de pacienți cu afecțiuni intestinale, boli cronice și tulburări de neurodezvoltare”.

Consumul regulat de apă este esențial pentru un stil de viață sănătos, dar momentul în care bem apă poate fi la fel de important.

Dr. Magdalena Cubała-Kucharska explică beneficiile consumului unui pahar de apă imediat după trezire.

Medicul afirmă că băutul apei călduțe dimineața acționează ca un stimulent natural pentru organism. Aceasta hidratează tractul digestiv și stimulează sistemul digestiv.

„Este un efort mic care poate aduce rezultate vizibile”, subliniază medicul pe canalul său de social media.

Beneficiile consumului de apă pe stomacul gol

Expertul explică că această practică poate îmbunătăți funcționarea intestinelor și poate ajuta la eliminarea problemelor de constipație. De asemenea, susține procesele de detoxificare ale organismului.

Dr. Cubała-Kucharska adaugă că hidratarea adecvată este crucială pentru funcționarea întregului corp. Un pahar de apă dimineața îmbunătățește secreția sucurilor digestive, pregătind sistemul digestiv pentru provocările zilei.

Recomandări Irina Nastasă-Matei, politolog: „Drumul european al Republicii Moldova ține de aderarea sa la Uniunea Europeană, fără a fi necesară o unificare cu România”

Paharul de apă de dimineață este o soluție ideală pentru cei care nu au timp pentru ritualuri complexe de sănătate.

„Este un obicei simplu, zilnic, care acționează ca un detoxifiant natural și stimulează organismul să funcționeze mai bine”, spune dr. Magdalena Cubała-Kucharska.

Ce tip de apă să alegeți

Expertul recomandă consumul de apă călduță, care este mai „blândă” pentru tractul digestiv decât apa rece.

De asemenea, este important să acordați atenție calității apei, deoarece nu toate tipurile de apă au aceleași beneficii.

În concluzie, consumul unui pahar de apă pe stomacul gol dimineața este o modalitate simplă, dar eficientă de a vă susține sănătatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE