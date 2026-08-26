Primește toate cele 39.496.021 de euro

Biletul câștigător a fost jucat în landul german Schleswig-Holstein, potrivit datelor oficiale ale EuroJackpot și LOTTO Schleswig-Holstein. Identitatea persoanei care a dat lovitura nu a fost făcută publică. Pentru a pune mâna pe cele aproape 40 de milioane de euro, jucătorul a avut nevoie de combinația completă câștigătoare. Numerele extrase au fost 4, 5, 7, 48 și 50, iar cele două Euro-numere au fost 4 și 5.

În multe țări, un jackpot uriaș vine la pachet cu o factură consistentă către stat. În Germania însă, lucrurile funcționează diferit. Ministerul Federal german de Finanțe precizează că banii câștigați din jocuri și pariuri nu sunt supuși impozitului pe venit. Asta înseamnă că, pentru premiul în sine, câștigătorului nu i se oprește un procent din cele 39.496.021,60 de euro.

Există, într-adevăr, o taxă aplicată loteriilor în Germania, însă aceasta nu este achitată de persoana care câștigă jackpotul. Ministerul german de Finanțe explică faptul că taxa este datorată de operatorul sau organizatorul loteriei. Pentru loterii, aceasta este stabilită la 20% din baza de calcul prevăzută de lege. Prin urmare, norocosul din Schleswig-Holstein nu trebuie să scoată din propriul premiu milioane de euro pentru a plăti statul german.

Ce se întâmplă dacă investește cele aproape 40 de milioane de euro

Faptul că premiul nu este impozitat nu înseamnă însă că toate veniturile pe care câștigătorul le-ar putea obține ulterior vor fi scutite de taxe. Dacă păstrează banii și îi investește, dobânzile, dividendele sau alte câștiguri realizate ulterior din această avere pot intra sub regulile normale de impozitare a veniturilor din capital în Germania. Ministerul german de Finanțe are un regim separat de taxare pentru astfel de venituri.

Diferența este importantă: cei aproape 40 de milioane de euro câștigați acum nu sunt impozitați ca premiu, dar banii pe care această avere îi poate produce în viitor pot fi.

Un singur bilet a luat marele premiu

Rezultatele oficiale arată că la categoria întâi a existat un singur câștigător în toată Europa. Pentru a lua jackpotul, acesta a trebuit să ghicească toate cele cinci numere principale și ambele Euro-numere. Șansele de a nimeri combinația completă sunt de aproximativ 1 la 140 de milioane, potrivit LOTTO Schleswig-Holstein.

EuroJackpot se joacă în 19 țări europene: Germania, Finlanda, Danemarca, Olanda, Estonia, Letonia, Lituania, Slovenia, Croația, Cehia, Ungaria, Slovacia, Spania, Italia, Suedia, Norvegia, Islanda, Polonia și Grecia. România nu se află printre țările participante, iar jocul nu este oferit de Loteria Română. Extragerea are loc de două ori pe săptămână, marțea și vinerea, iar jackpotul pornește de la 10 milioane de euro și poate ajunge până la 120 de milioane de euro.

Și un jucător din Ungaria a devenit milionar

Extragerea de marți nu a produs însă un singur milionar. La categoria a doua, unde trebuie ghicite cele cinci numere principale și unul dintre cele două Euro-numere, a existat tot un singur câștigător. Biletul a fost jucat în Ungaria, iar premiul este de 1.394.682,50 de euro.

La categoria a treia au existat cinci câștiguri de câte 157.307,20 de euro. Biletele norocoase au fost jucate în Bavaria, Schleswig-Holstein, Estonia și Norvegia, potrivit datelor oficiale EuroJackpot. În total, pentru extragerea din 25 august s-au jucat bilete în valoare de peste 32,4 milioane de euro.

Câștigul din Schleswig-Holstein vine la doar câteva săptămâni după un alt jackpot uriaș a ajuns în Germania. Pe 7 august, un jucător din Renania de Nord-Westfalia a fost singurul din Europa care a nimerit toate cele cinci numere și cele două Euro-numere și a câștigat aproximativ 32,7 milioane de euro, potrivit EuroJackpot.

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