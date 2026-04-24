Dorian Popa a ales să poarte un costum negru, tip slim-fit. Vloggerul poartă o cămasă albă, iar la gât are un papion negru, care completează ținuta.

„Emoții frumoase, mulțumesc lui Dumnezeu! Nerăbdare, pentru că aștept să înceapă cel mai frumos lucru și anume cununia aici pe pinton în Buftea. Mă bucur că pot să vă și salut, dar vă rog cât se poate de respectuos să păstrăm intimitatea momentului.

Le transmit gânduri bune celor care se uită la voi! Vor fi cei mai apropiați oameni din viața mea, oameni cu care păstrez legătura constant. Este o nuntă de 120 de invitați, este un eveniment cu cei mai dragi oameni mie”, a declarat acesta pentru Kanal D, potrivit wowbiz.

Dorian Popa a vorbit și despre meniu, unul dintre cele mai comentate detalii ale nunții. „Mai mult s-a implicat soția. Cei de aici de la local au fost foarte drăguți, au făcut un meniu foarte interesant, special pentru noi, care a generat comentarii de genul: măi, la sfârșit invitații o să plece înfometați acasă!

E un meniu fine dining, foarte mișto, este cu mâncare ieșită din comun. Asta nu pune nicio presiune pe umerii noștri, pentru că eu am chemat și un proțap, mai ca la Domneșeti așa.”