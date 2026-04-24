Cuplul, care a renunțat la îndatoririle regale și s-a mutat în Statele Unite ale Americii, este acuzat că ar face tot posibilul pentru a submina imaginea familiei regale britanice.

În cadrul unei dezbateri aprinse difuzate de GB News, invitatul Jeff Banks și-a exprimat fără menajamente părerea despre ducii de Sussex, catalogându-i drept „o rușine” și susținând că „acțiunile lor provoacă prejudicii serioase Coroanei”.

Atac dur la adresa prințului Harry și a lui Meghan Markle

Jeff Banks a intervenit în emisiunea moderată de Nana Akua, într-un segment intitulat „Great British Debate”, unde s-a discutat dacă prințul Harry și Meghan Markle sunt sau nu benefici pentru familia regală.

„Cred că sunt absolut îngrozitori ca și cuplu. Cred că fac un mare deserviciu familiei regale”, a spus Jeff Banks, fără să își ascundă revolta. Criticile nu s-au oprit aici: el i-a numit pe cei doi „o rușine” și l-a descris pe Harry drept „naiv”, sugerând că prințul nici măcar nu realizează ce i s-a întâmplat.

„Nu cred că Harry este conștient de ce i s-a întâmplat. A fost atras în toată povestea asta de Meghan”, a afirmat Jeff Banks. Mai mult decât atât, invitatul de la GB News a lansat și o acuzație extrem de gravă, afirmând că Harry și Meghan „vor să distrugă familia regală”.

„Cred că încearcă să distrugă familia regală. Nu știu din ce motiv, dar cred că sunt doi profitori”, a mai spus Jeff Banks.

Meghan Markle, apărată parțial în direct

Prezentatoarea Nana Akua a râs la unele dintre declarațiile dure ale invitatului, recunoscând că acesta „nu și-a îndulcit deloc cuvintele”. Totuși, la un moment dat a intervenit în apărarea parțială a lui Meghan Markle.

„Singurul lucru pe care îl spun este că mă enervează puțin când toată lumea dă vina pe femeie. El este un bărbat matur, poate lua propriile decizii. Dacă vrea să fie absorbit în lucruri stupide, este și decizia lui. Îi învinovățesc pe amândoi în mod egal”, a afirmat Nana Akua.

În timpul discuției, s-a remarcat și că „publicul pur și simplu nu-i place pe Harry și Meghan”, iar prezentatoarea a enumerat câteva motive pentru care cei doi sunt atât de criticați. Printre acestea se numără celebrul interviu acordat lui Oprah Winfrey, serialul lansat pe Netflix și acuzațiile potrivit cărora ar fi „decimat” imaginea familiei regale.