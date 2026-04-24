În timp ce un membru al administraţiei sale vorbea joi la un eveniment privind accesibilitatea la îngrijiri medicale, Donald Trump (79 de ani) a închis ochii, apoi i-a redeschis, părând să lupte împotriva somnului – o scenă difuzată larg de presă şi pe reţele de socializare, transmite news.ro.

Trump is about to hit REM on camera during an Oval Office event. It’s just incredible. pic.twitter.com/h0BwcHLURJ — Aaron Rupar (@atrupar) April 23, 2026

În ultima sa campanie prezidenţială, actualul președinte american îl ironiza pe această temă pe predecesorul şi adversarul său politic, Joe Biden, numindu-l batjocoritor „Sleepy Joe” (Joe adormitul).

Donald Trump a fost ironizat, la rândul său, de către unul dintre principalii săi rivali din tabăra democrată, Gavin Newsom, guvernatorul Calforniei. „Trump a adormit la volan”, a comentat Newsom.

Această scenă nefirească, dar repetitivă în cazul lui Trump a relansat dezbaterea despre starea starea de sănătate a președintelui american, care se laudă că se simte mai tânăr decât vârsta din buletin și susține că ia zilnic aspirină pentru că își dorește ca prin venele lui să curgă „sânge frumos”.