24% din drumurile din România sunt pietruite şi de pământ

Lungimea căilor de transport, la sfârșitul anului 2025, a fost prezentată într-o analiză publicată vineri, 24 aprilie de Institutul Naţional de Statistică (INS).

La 31.XII.2025, lungimea rețelei de drumuri publice totaliza 87.220 km, din care 18.193 km (20,8%) drumuri naţionale, 35.131 km (40,3%) drumuri judeţene şi 33.896 km (38,9%), drumuri comunale.

În ceea ce privește structura reţelei de drumuri publice, din punctul de vedere al tipului de acoperământ, erau înregistrate la 31 decembrie:

45.806 km (52,5%) drumuri modernizate (în proporţie de 94,9% drumuri modernizate cu îmbrăcăminţi asfaltice de tip greu şi mijlociu);

20.455 km (23,5%) drumuri cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere;

20.959 km (24,0%) drumuri pietruite şi de pământ.

„În ceea ce priveşte starea tehnică a drumurilor publice, 26,8% din lungimea drumurilor modernizate şi 38,1% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminţi uşoare rutiere aveau durata de serviciu depăşită”, potrivit INS.

Din rețeaua națională, 116 km rămân pietruiți și 18 km sunt de pământ

Din lungimea drumurilor naţionale, 6.189 km (34,0%) erau drumuri internaționale, 1.268 km (7,0%) autostrăzi și 138 km (0,8%) drumuri expres, iar din punctul de vedere al numărului de benzi de circulație, 2.530 km (13,9%) erau drumuri cu 4 benzi, 315 km (1,7%) drumuri cu 3 benzi şi 40 km (0,2%) drumuri cu 6 benzi.

De asemenea, 116 km de drumuri naționale sunt pietruite, iar 18 km sunt de pământ.

Lungimea drumurilor judeţene cuprindea, la sfârșitul anului 2025, în proporţie de 53,5% drumuri modernizate. Potrivit INS, din rețeaua de drumuri județene, 2.940 de km sunt pietruiți, iar 1.328 km sunt de pământ. De asemenea, 32,3% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite (10.962 km).

Lungimea liniilor de cale ferată în exploatare

La 31 decembrie 2025, lungimea liniilor de cale ferată de folosință publică în exploatare însuma 10.615 km, din care 10.519 km (99,1%) linii cu ecartament normal, 91 km (0,9%) linii cu ecartament larg și 5 km linii cu ecartament îngust.

Densitatea liniilor la 1.000 km pătrați de teritoriu era de 44,5 la mie. Densitățile cele mai mari s-au înregistrat în regiunea București-Ilfov (206,3 la mie), regiunea Vest (60 la mie), regiunea Nord-Vest (47,8 la mie) și regiunea Sud-Muntenia (43,8 la mie).

De asemenea, la sfârșitul anului trecut, lungimea căilor principale era de 5.961 km, reprezentând 56,2% din lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare.