Oana Gheorghiu crede că și compania TAROM ar trebui să fie privatizată după modelul Dacia

Dacia – un „model de succes”

Ea a dat exemplul Dacia ca model de succes. „Ar trebui să ne gândim să ieşim din paradigma asta că nu ne vindem ţara, că nu primim investitori străini. Cred că e un lucru rău pe care îl facem. Noi nu ne vindem ţara, dar ne-o pierdem în fiecare zi cu fiecare ban pe care companiile îl pierd. Şi mă gândesc la compania românească Dacia, cred că este un model de succes şi nu ne-am vândut ţara. Din contra, am ajuns să producem una dintre cele mai vândute maşini din Europa aici în ţară la noi”, a afirmat, duminică seară, la Euronews România, Oana Gheorghiu, potrivit News.ro.

Viceprim-ministrul a mai adăugat: „Mă gândesc că oamenii de acolo au primit locuri de muncă şi din nou pentru că acolo este o companie serioasă care a făcut treabă bună în România cu români, au construit şi un spital, Mioveni are unul dintre spitalele bune şi publice şi construite recent. Deci, iată un model de succes la care ar trebui să ne uităm şi să ne dăm seama că nu, din contra, noi nu ne vindem ţara atunci când aducem parteneri serioşi”.

Apelul pe care îl face Oana Gheorghiu la oamenii politici

Oana Gheorghiu a afirmat că şi pentru compania TAROM s-ar putea găsi „o soluţie”, un partener care să o ajute „să ajungă pe linia de plutire”. Ea a subliniat faptul că aceasta este „o părere personală”.

Vicepremierul face apel la oamenii politici să nu mai „cultive” sintagma „ne vindem ţara”.

„Dacă din analiză va reieşi că e nevoie de un partener, fie la CFR, fie la TAROM, fie la o altă companie, ar trebui să ne uităm la asta dintr-o perspectivă sănătoasă şi să nu dăm din nou drumul şi e un apel pe care îl fac la oamenii politici să nu înceapă din nou să cultive această sintagmă, ne vindem ţara. Nu, nu ne vindem ţara, încercăm să folosim ce avem cât mai eficient cu putinţă, să producem bani care să ne ajute să avem servicii publice de calitate, să construim spitale, să avem şcoli mai bune”, a mai afirmat ea.

Potrivit vicepremierului, „ar trebui să vedem de ce companiile de stat din România nu produc bani, sunt foarte puţine cele care merg foarte bine şi în general monopoluri”.

„Trebuie să conştientizăm că aceste companii au nevoie fie de un management foarte sănătos şi aici ne întoarcem exact la reforma companiilor de stat şi la guvernanţa corporativă pe care încercăm să o implementăm şi acolo este marea bătălie, fie depolitizăm şi lăsăm managementul sănătos să lucreze, fie găsim parteneri cu care aceste companii să crească. Altfel vom vorbi din nou şi din nou şi din nou despre reformă şi vom avea tot pierderi. Mandatul meu este cel de reformă, eu singură însă, fără voinţă politică, e foarte greu să implementez”, a precizat Oana Gheorghiu.

