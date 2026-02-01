ANM anunță vreme extremă în București: ger, zăpadă și vânt puternic până pe 4 februarie

Ninsori consistente și vânt puternic

Începând cu 1 februarie, ora 22.40, până pe 2 februarie, ora 08.00, cerul va fi noros, iar ninsorile vor continua să se intensifice, lăsând în urmă un strat de zăpadă de 6-9 cm.

Vântul va sufla cu intensitate, având rafale de 35-45 km/h, ceea ce va amplifica senzația de frig și va cauza viscolirea zăpezii. Minima termică din acest interval va ajunge la -9 grade Celsius.

Marți și miercuri: ger și ninsori ușoare

În intervalul 2 februarie, ora 08.00 – 3 februarie, ora 08.00, vremea va fi deosebit de rece. Cerul va fi temporar noros, iar spre dimineață sunt așteptate ninsori slabe, cu un strat de zăpadă de 1-2 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de până la 25-35 km/h. Temperaturile vor varia între -10 și -3 grade Celsius.

Vreme rece, dar mai stabilă, din 4 februarie

De la 3 februarie, ora 08.00, până pe 4 februarie, ora 10.00, vremea va rămâne rece. Cerul va fi variabil, iar vântul se va menține slab până la moderat. Maxima zilei va fi de -1…0 grade Celsius, iar minima de -8…-6 grade.

În această perioadă, Bucureștiul va fi sub incidența unor informări și atenționări meteorologice, care vizează ger intens, nopți și dimineți foarte reci, ninsori viscolite și vânt puternic.

ANM precizează că, în funcție de evoluția vremii, mesajele vor fi actualizate cu posibile avertizări de fenomene severe imediate (nowcasting).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE