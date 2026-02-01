Alexandru Rogobete a făcut referire duminică seară, la Antena 3, la o parte dintre măsurile care au fost discutate în aceeași zi în şedinţa PSD. Mai exact la eliminarea taxei indemnizaţiei pentru creştere copil cu 10%, respectiv eliminarea taxării cu 10% pentru veteranii de război.

„Eu cred că este o măsură bună pentru că celelalte măsuri de reaşezare în sistemul de sănătate au adus suficiente de multe economii în sistem, astfel încât să putem elimina acum această inechitate. În ultimele şase luni de zile, am analizat evident toate măsurile luate, ce impact au avut, au ajuns undeva la 3,3 miliarde de lei, doar pe ultimele şase luni. Estimarea pentru anul acesta este undeva la 5 miliarde, 5 miliarde şi jumătate, adică o anvelopă suficient de mare încât să ne putem permite să eliminăm inechităţile şi nedreptăţile morale şi sociale incluse anul trecut”, a precizat ministrul Sănătății.

De asemenea, când a fost întrebat dacă vor fi daţi oameni afară din sistemul de sănătate, Alexandru Rogobete a spus că ar fi culmea să se ia astfel de decizii.

„Din sistemul de sănătate, ar fi culmea. Sistemul de sănătate este subdimensionat. Numărul de asistente, de infirmiere, de personal auxiliar, chiar şi de medici în multe locuri. Știm bine că nu se pot acoperi gărzile”, a precizat Alexandru Rogobete.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE