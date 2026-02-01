Trezirea este legată de nivelurile hormonale

Mulți oameni se trezesc în mod repetat între 3.00 și 4.00 dimineața. Medicii numesc aceasta „ora lupului” și există un motiv pentru care se trezesc.

Aproximativ 25% dintre germani suferă de tulburări de somn la un moment dat în viață. Unii au probleme cu adormirea, alții se trezesc frecvent în timpul nopții și apoi nu pot adormi la loc.

Manifestările problemelor de somn sunt diverse. Cu toate acestea, există fenomene pe care specialiștii în somnologie le observă mai frecvent decât alții, inclusiv așa-numita „oră a lupului”.

Faptul că unii oameni se trezesc între orele 3.00 și 4.00 dimineața se datorează unui fenomen medical. Trezirea în această perioadă este legată de nivelurile hormonale, mai precis de interacțiunea dintre

melatonină, serotonină și cortizol.

Combinația care facilitează trezirea

În jurul orei 3.00 dimineața, temperatura corpului scade semnificativ în timpul somnului, iar nivelurile de melatonină sunt ridicate. În același timp, nivelurile de cortizol și serotonină sunt scăzute.

Această combinație duce la lipsa efectului antistres al cortizolului și a efectului de îmbunătățire a dispoziției al serotoninei. Împreună cu activitatea foarte ridicată a melatoninei, acest lucru perturbă echilibrul hormonal necesar pentru un somn bun – și facilitează trezirea.

Cercetătorii în somn numesc această oră între 3.00 și 4.00 dimineața „ora lupului”. Acest termen provine probabil din antichitate și este menit să descrie perioada din miezul nopții când nimeni nu este treaz, cu excepția lupilor.

Bine de știut: Așa funcționează somnul nostru

Somnul este un proces fiziologic complex, format din diverse cicluri de somn, inclusiv somn non-REM și somn REM (mișcări rapide ale ochilor). Aceste cicluri se repetă de mai multe ori pe parcursul nopții, diferiți hormoni și circuite neuronale interacționând pentru a regla ciclul somn-veghe.

Iată câteva dintre aspectele hormonale cheie ale somnului:

Melatonina este un hormon al somnului produs de glanda pineală din creier. Producția de melatonină este în mod normal crescută seara și noaptea pentru a pregăti organismul pentru somn. Această creștere a nivelului de melatonină ajută la reglarea ciclului somn-veghe și la promovarea somnului.

Adenozina este o substanță care se acumulează în creier în timp ce suntem treji și favorizează somnolența. Cu cât suntem treji mai mult timp, cu atât se acumulează mai mult adenozină, ceea ce ne face în cele din urmă să ne simțim obosiți. Când dormim, nivelul de adenozină din creier scade, rezultând un somn odihnitor.

Cortizolul este un hormon de stres produs de glandele suprarenale. În mod normal, nivelurile de cortizol ar trebui să scadă seara și noaptea pentru a favoriza somnul. Cu toate acestea, la persoanele cu tulburări de somn, un ritm perturbat al cortizolului poate duce la probleme de somn.

Hormonul de creștere, somatotropina, este eliberat în principal în timpul somnului profund (somn REM). Aceasta joacă un rol în repararea și creșterea țesuturilor și celulelor din organism.

Serotonina este un neurotransmițător implicat în reglarea stării de spirit și a somnului. Un dezechilibru al acestui neurotransmițător poate cauza probleme de somn.

