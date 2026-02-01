Edilul a susținut, invocând argumente religioase și experiențe personale, că persoanele care refuză munca nu ar trebui să aibă dreptul la viață.

Discuția a pornit de la situația asistaților sociali din comună, moment în care primarul a lansat un atac dur la adresa celor care preferă ajutorul de la stat în detrimentul angajării.

„Nu ne sculăm dimineața”

Pentru a-și justifica poziția extremă, Petru Iștoc a relatat un dialog pe care l-ar fi avut cu un beneficiar de ajutor social.

Primarul s-a arătat revoltat de faptul că unii localnici se mulțumesc cu indemnizația modică de 140 de lei, refuzând munca din comoditate.

„Atâta vrea el. Dacă mă credeți, se lasă de muncă… Când i-am spus «băi, du-te la muncă», mi-a zis «domnule, noi nu ne sculăm dimineața». E greu să te scoli dimineața”, a povestit edilul în fața consilierilor.

Argumentul biblic și sentința finală

Deși consilierii locali au încercat să tempereze discursul primarului, atrăgându-i atenția că generalizarea este periculoasă și că există persoane inapte de muncă din cauze medicale, Iștoc și-a menținut poziția.

Mai mult, acesta a invocat divinitatea pentru a-și susține punctul de vedere.

„Dumnezeu ne-a creat la fel pe toți. Dacă unora dintre noi nu ne place munca… până la urmă, și Hristos spune «băi fraților, cel care nu muncește, să nu mănânce». La muncă, fraților!”, a spus primarul.

Finalul intervenției a fost însă cel care a șocat asistența și opinia publică, primarul trecând de la pilda biblică la o sentință existențială:

„Eu declar pe propria răspundere că cei care nu muncesc, nu merită să trăiască”, a conchis Petru Iștoc.

Declarațiile au devenit rapid virale pe rețelele de socializare, atrăgând critici dure cu privire la lipsa de empatie și viziunea extremistă a alesului local.

