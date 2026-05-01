Metoda pe care a folosit-o femeia pentru produse complet gratis

O tânără din Manchester a dezvăluit o metodă prin care oricine poate să ia complet gratis diferite produse alimentare, cosmetice de lux și chiar delicii culinare sau flori. Ea a folosit un truc disponibil pentru toată lumea, potrivit Mirror.

Cissy Jones, în vârstă de 29 de ani, și-a petrecut ziua de naștere profitând de ofertele speciale destinate aniversărilor. Într-o singură zi, ea a reușit să strângă o mulțime de produse doar arătând actul de identitate și demonstrând că atunci este ziua ei de naștere.

Regula pe care o respectă femeia înainte să ia produsele pe gratis

Pentru a beneficia de aceste cadouri, tânăra a explicat că este suficient să te înscrii la diverse programe de fidelitate dedicate aniversărilor, cu ceva timp înainte de ziua ta de naștere.

„Fac asta în fiecare an. Este ceva ce oricine poate face anual. Este foarte simplu și distractiv, mai ales dacă locuiești aproape de un mall, pentru că totul este într-un singur loc”, a declarat Cissy pentru sursa citată mai sus.

Totuși, Cissy a avertizat că trebuie să citești cu atenție termenii și condițiile ofertelor.

„Unele sunt valabile doar în ziua respectivă, altele sunt disponibile cu trei zile înainte și după, iar unele pot fi revendicate timp de o lună. De asemenea, nu cred că funcționează dacă te înregistrezi cu o zi înainte”, mai spune ea.

Tot ce a primit femeia complet gratis din magazine și restaurante

Pentru prânz, Cissy a savurat o pizza de la Pizza Express, care în mod normal ar costa aproximativ 17 euro. A continuat cu un desert dulce, o gogoașă de la Krispy Kreme în valoare de 2,3 euro.

Printre cadourile primite, Cissy a inclus un buchet de trandafiri de la M&S, evaluat la 4,6 euro, un caramel latte gratuit de la Starbucks de 4,8 euro și un smoothie din gama Boost, care ar fi costat în jur de 9,2 euro.

De asemenea, ea a primit produse cosmetice de lux de la Space NK, inclusiv un ser de noapte, un balsam de buze și un parfum în format de călătorie.

Sfaturile tinerei britanice pentru a profita la maximum de oferte

Cissy a subliniat totuși că nu toate ofertele sunt complet gratuite. De exemplu, pentru a obține bețișoarele parfumate miniaturale de la Rituals, a fost necesar să achiziționeze un produs la preț întreg.

De asemenea, Lindt i-a oferit o cutie de ciocolată gratuită, în valoare de 7,5 euro, dar doar după ce a cheltuit 11,5 euro. Aceasta a oferit și câteva sfaturi utile pentru cei care vor să profite de astfel de cadouri.

„Recomand să vă înscrieți cu o lună înainte. Trebuie doar să vă înregistrați și să arătați personalului e-mailul primit de ziua voastră”, a explicat ea.

Recent, a devenit virală și o metodă care folosește inteligența artificială și pe care clienții o utilizează ca să plătească nota la restaurante și să mănânce pe gratis. Reclamațiile au devenit însă tot mai frecvente în ultima perioadă.

