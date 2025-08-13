Locul unde oamenii, pur și simplu, dispar

Rob Murgatroyd, un american care s-a mutat cu familia în 2021 la Florența, a povestit pe TikTok cum a descoperit tradiția italiană.

 
 @rob_murgatroyd In Italy, Ferragosto isnt just a holiday. Its a full-on summer shutdown. August 15 marks the peak of vacation season when cities empty, beaches fill, and shops close for weeks, sometimes even a month. Heres what its like when Italy hits pause.  #expatinitaly #italytraveltips #ferragosto #ItalianCulture #ChiusoPerFerie ♬ original sound - RobMurgatroyd

„Pe hârtie, e o sărbătoare romano-catolică veche, pe 15 august. În realitate, pe măsură ce ne apropiem de această dată, oamenii pur și simplu dispar”, a spus Rob.

El locuiește în centrul Florenței și a observat că în această perioadă magazinele și cafenelele se închid, uneori chiar pentru o lună.

„Cafeneaua mea obișnuită s-a închis șase săptămâni. Oamenii ar putea să muncească și să câștige bani, dar aleg să meargă la mare și să mănânce paste cu bunica. Atunci mi-am dat seama că am trăit toată viața în goana după muncă”, a adăugat el.

„Nu e despre ce produci, e despre ce oprești”

Fost chiropractor de succes în SUA, Rob recunoaște că în Italia a învățat să pună mai mult preț pe timp și experiențe decât pe productivitate.

Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft
Recomandări
Experiment Libertatea. Cum sunt preţurile la alimente în Bulgaria faţă de România, în pieţe şi la hipermarket. Marile surprize de la raft

„Tradiții simple ca Ferragosto m-au învățat că viața nu e doar despre ce produci, ci despre ce oprești. Italienii se opresc pentru bucurie, pentru familie, pentru un moment la soare. Mi-au arătat că jocul nu e despre a maximiza munca, ci despre a maximiza momentele”, a spus el.

Rădăcinile istorice ale Ferragosto

Potrivit agenției Carpe Diem Tours, Ferragosto a fost introdus în anul 18 î.Hr. de împăratul Augustus, pentru a le oferi muncitorilor din Imperiul Roman o pauză după luni întregi de muncă agricolă. Inițial era celebrată pe 1 august, dar Biserica Catolică a mutat-o pe 15 august, pentru a coincide cu Adormirea Maicii Domnului.

În trecut, această perioadă a permis multor familii italiene să viziteze pentru prima dată orașe precum Roma, Veneția sau Napoli, dar și să vadă marea, în cazul celor din zonele fără ieșire la coastă.

Cum e Ferragosto astăzi

În prezent, Ferragosto înseamnă mai mult decât o zi liberă. Este o perioadă de vară în care italienii își închid afacerile, merg la plajă, la munte sau fac plimbări lungi, bucurându-se de timp cu familia și prietenii.

„August 15 marchează vârful sezonului de vacanță, când orașele se golesc, plajele se umplu și magazinele se închid săptămâni întregi, uneori chiar o lună”, a explicat Rob în descrierea videoclipului său, care a strâns mii de vizualizări și sute de comentarii.

Câți bani au făcut Tăpălagă și Pantazi în 2024 cu G4Media, compania pe care au vândut-o mogulului Radu Budeanu
Recomandări
Câți bani au făcut Tăpălagă și Pantazi în 2024 cu G4Media, compania pe care au vândut-o mogulului Radu Budeanu

Un localnic a confirmat în comentarii atmosfera din această perioadă: „Lucrez într-o pepinieră de plante și în august sunt singurul care muncește. Șeful și toată familia sunt în vacanță. Chiar și afacerile vecine abia mai au oameni. Parcă sunt într-o zonă abandonată”.

Un alt utilizator a adăugat: „E important să construiești un viitor și să îți protejezi familia, dar trebuie să te oprești, să respiri și să te bucuri de viață pe parcurs”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Un nou incendiu violent într-o regiune populară din Grecia. Intervin zeci de pompieri români și cehi
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 20 de ani! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor doamnelor
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 20 de ani! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor doamnelor
Nu a fost niciodată văzută așa! Imaginile cu Elena Udrea care fac furori. Toți vorbesc acum despre cea mai nouă apariție în public a Elenei Udrea. Paparazzii au surprins-o în ipostaze nebănuite
Unica.ro
Nu a fost niciodată văzută așa! Imaginile cu Elena Udrea care fac furori. Toți vorbesc acum despre cea mai nouă apariție în public a Elenei Udrea. Paparazzii au surprins-o în ipostaze nebănuite
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
gsp
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.RO
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
GSP.RO
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”
Exclusiv Interviu
Știri România 11:00
Antonia Diaconu, lider în Asociaţia Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor: „Nu e în interesul nimănui această vânătoare de vrăjitoare împotriva magistraților”
Alertă meteo cod galben de caniculă. Zonele în care temperaturile ajung la 37 de grade Celsius
Știri România 10:46
Alertă meteo cod galben de caniculă. Zonele în care temperaturile ajung la 37 de grade Celsius
Parteneri
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Adevarul.ro
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei
Fanatik.ro
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va decide aici soarta Ucrainei
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme. „Luați de-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!”
Stiri Mondene 11:02
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kilograme. „Luați de-aici! Îmbrac hainele Gloriei pentru că acum îmi permit!”
Dan Alexa și Andrada au divorțat la notar. Ce au decis în privința custodiei fiului lor, Arkan: „Suntem în relații foarte bune”
Stiri Mondene 10:23
Dan Alexa și Andrada au divorțat la notar. Ce au decis în privința custodiei fiului lor, Arkan: „Suntem în relații foarte bune”
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor
ObservatorNews.ro
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.ro
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Accident grav pe A1! Un bărbat a murit după ce duba pe care o conducea a lovit glisiera metalică și s-a răsturnat
KanalD.ro
Accident grav pe A1! Un bărbat a murit după ce duba pe care o conducea a lovit glisiera metalică și s-a răsturnat
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD.ro
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Accident grav în județul Mehedimți! Două persoane au murit după ce un autoturism a intrat într-o mașină de poliție
KanalD.ro
Accident grav în județul Mehedimți! Două persoane au murit după ce un autoturism a intrat într-o mașină de poliție

Politic

Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump - Vladimir Putin
Politică 12 aug.
Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump – Vladimir Putin
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Politică 12 aug.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Parteneri
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Spotmedia.ro
Exclusiv. Șeful ASF câștigă peste 12 mii de euro net pe lună. Cât se duce pe aparatul stufos de rude, consilieri şi secretare
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată și le cere banii înapoi. „Pare mai mult un act de acoperire”
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii
Spotmedia.ro
De ce ne simțim mult mai rău după un pui de somn și ce ne recomandă specialiștii