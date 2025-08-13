Cuprins:
Locul unde oamenii, pur și simplu, dispar
Rob Murgatroyd, un american care s-a mutat cu familia în 2021 la Florența, a povestit pe TikTok cum a descoperit tradiția italiană.
In Italy, Ferragosto isnt just a holiday. Its a full-on summer shutdown. August 15 marks the peak of vacation season when cities empty, beaches fill, and shops close for weeks, sometimes even a month.
„Pe hârtie, e o sărbătoare romano-catolică veche, pe 15 august. În realitate, pe măsură ce ne apropiem de această dată, oamenii pur și simplu dispar”, a spus Rob.
El locuiește în centrul Florenței și a observat că în această perioadă magazinele și cafenelele se închid, uneori chiar pentru o lună.
„Cafeneaua mea obișnuită s-a închis șase săptămâni. Oamenii ar putea să muncească și să câștige bani, dar aleg să meargă la mare și să mănânce paste cu bunica. Atunci mi-am dat seama că am trăit toată viața în goana după muncă”, a adăugat el.
„Nu e despre ce produci, e despre ce oprești”
Fost chiropractor de succes în SUA, Rob recunoaște că în Italia a învățat să pună mai mult preț pe timp și experiențe decât pe productivitate.
„Tradiții simple ca Ferragosto m-au învățat că viața nu e doar despre ce produci, ci despre ce oprești. Italienii se opresc pentru bucurie, pentru familie, pentru un moment la soare. Mi-au arătat că jocul nu e despre a maximiza munca, ci despre a maximiza momentele”, a spus el.
Rădăcinile istorice ale Ferragosto
Potrivit agenției Carpe Diem Tours, Ferragosto a fost introdus în anul 18 î.Hr. de împăratul Augustus, pentru a le oferi muncitorilor din Imperiul Roman o pauză după luni întregi de muncă agricolă. Inițial era celebrată pe 1 august, dar Biserica Catolică a mutat-o pe 15 august, pentru a coincide cu Adormirea Maicii Domnului.
În trecut, această perioadă a permis multor familii italiene să viziteze pentru prima dată orașe precum Roma, Veneția sau Napoli, dar și să vadă marea, în cazul celor din zonele fără ieșire la coastă.
Cum e Ferragosto astăzi
În prezent, Ferragosto înseamnă mai mult decât o zi liberă. Este o perioadă de vară în care italienii își închid afacerile, merg la plajă, la munte sau fac plimbări lungi, bucurându-se de timp cu familia și prietenii.
„August 15 marchează vârful sezonului de vacanță, când orașele se golesc, plajele se umplu și magazinele se închid săptămâni întregi, uneori chiar o lună”, a explicat Rob în descrierea videoclipului său, care a strâns mii de vizualizări și sute de comentarii.
Un localnic a confirmat în comentarii atmosfera din această perioadă: „Lucrez într-o pepinieră de plante și în august sunt singurul care muncește. Șeful și toată familia sunt în vacanță. Chiar și afacerile vecine abia mai au oameni. Parcă sunt într-o zonă abandonată”.
Un alt utilizator a adăugat: „E important să construiești un viitor și să îți protejezi familia, dar trebuie să te oprești, să respiri și să te bucuri de viață pe parcurs”.
