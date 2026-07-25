Flori potrivite pentru ghivece suspendate

O curte devine mai primitoare atunci când este înconjurată de plante, o terasă poate fi de-a dreptul transformată cu niște ghivece de flori, iar un balcon mic poate deveni un colț de relaxare dacă este decorat cu câteva flori bine alese. Uneori, chiar și o singură plantă așezată în locul potrivit poate schimba felul în care arată întregul spațiu.

Ghivecele suspendate sunt cu atât mai interesante. În loc să fie așezate numai pe podea, pe pervaz sau pe o masă, florile coboară de sus în cascade, încadrează o ușă, înveselesc o balustradă sau umplu un colț care altfel ar rămâne gol.

Această soluție este și foarte practică, mai ales în spațiile în care fiecare metru pătrat contează. Pe un balcon îngust, ghivecele așezate pe jos pot încurca, iar cele puse pe balustradă nu sunt întotdeauna suficiente. Un ghiveci suspendat folosește spațiul vertical, fără să ocupe suprafața utilă. Poate fi prins de tavan, de o grindă, de o pergolă sau de un suport montat solid pe perete.

Pe terase și în curți, asemenea ghivece pot marca intrarea, pot înfrumuseța foișorul sau pot aduce culoare într-o zonă pavată în care nu există pământ pentru plantare.

Totuși, reușita unui ghiveci suspendat nu depinde doar de alegerea unor flori frumoase. Fiind expuse mai mult la soare și vânt și având o cantitate relativ mică de substrat, plantele din astfel de recipiente se pot usca mai repede decât cele crescute în grădină sau în vase mari.

Petuniile curgătoare ( Foto Shutterstock)

Petuniile

Petuniile sunt probabil primele flori la care ne gândim atunci când vedem un ghiveci bogat. Există numeroase soiuri, în nuanțe de alb, roz, roșu, mov, galben sau aproape negru, dar și variante bicolore, cu dungi ori flori duble.

Acestea pot forma cascade lungi și pot acoperi aproape complet recipientul. Petuniile înfloresc abundent dacă primesc suficient soare, de regulă cel puțin șase ore pe zi. În locurile prea umbrite, tulpinile se alungesc, iar florile se împuținează.

Au nevoie de un substrat fertil, bine drenat și de udări regulate, însă rădăcinile nu trebuie să rămână permanent îmbibate cu apă.

Dacă, spre mijlocul verii, tulpinile devin prea lungi și planta începe să pară rară în centru, o scurtare poate stimula ramificarea și apariția unor flori noi.

Calibrachoa

Flori Calibrachoa în ghivece suspendat ( Foto Shutterstock)

Calibrachoa seamănă cu o petunie în miniatură și este întâlnită uneori sub denumirea de ”million bells”. Produce numeroase flori mici, asemănătoare unor clopoței, pe tulpini care se revarsă frumos peste marginea vasului. Este una dintre plantele care se comportă deosebit de bine în ghivece și coșuri suspendate.

Preferă multă lumină, un substrat bogat în materie organică, dar foarte bine drenat, și o umiditate relativ constantă.

Nu îi place nici uscarea excesivă, nici apa care stagnează în jurul rădăcinilor.

Calibrachoa poate fi cultivată singură, dar se combină bine și cu verbena, lobelia, plante cu frunziș argintiu sau mușcate curgătoare.

Mușcatele curgătoare

Mușcatele curgătoare, cunoscute botanic drept pelargonii, sunt o alegere clasică pentru balcoane și terase. Tulpinile coboară peste marginea ghiveciului, iar florile apar în grupuri în nuanțe de roșu, roz, alb, somon sau chiar mov.

Sunt potrivite pentru locurile însorite și suportă mai bine decât alte flori scurte perioade în care substratul se usucă. Asta nu înseamnă că pot fi lăsate fără apă în zilele caniculare.

Într-un ghiveci suspendat, mai ales într-un loc cu vânt, chiar și mușcatele se pot deshidrata repede. Este bine să fie udate atunci când stratul de la suprafața s-a uscat, evitând însă udarea excesivă și permanentă.

Florile trecute și frunzele deteriorate pot fi îndepărtate periodic. Pe lângă aspectul mai îngrijit, această operațiune reduce și riscul apariției problemelor favorizate de umezeala care rămâne între frunze.

Verbena

Flori Verbena în ghivece suspendate ( Foto Shutterstock)

Verbena este apreciată pentru florile sale rotunjite, formate din numeroase flori mici. Soiurile curgătoare se răspândesc peste marginea recipientului și pot înflori o perioadă lungă, dacă primesc suficientă lumină.

Preferă soarele și un substrat care elimină bine excesul de apă. O umiditate constantă este benefică, dar pământul permanent îmbibat poate favoriza îmbolnăvirea rădăcinilor.

Pentru ca planta să rămână compactă și bogată, tulpinile prea lungi pot fi scurtate ocazional. Verbena se potrivește în combinații cu petunii, calibrachoa, plante cu frunziș argintiu.

Lobelia

Lobelia în ghiveci suspendat ( Foto Shutterstock)

Lobelia produce foarte multe flori mici, cel mai adesea albastre, violet, albe sau roz. Este ideală pentru marginea ghiveciului, de unde tulpinile sale fine pot coborî în valuri.

Albastrul intens al unor soiuri este deosebit de valoros în combinații, deoarece această culoare este mai rar întâlnită printre florile de sezon.

Lobelia se dezvoltă bine la soare mai blând sau în lumină parțială, dar poate suferi în arșița puternică a verii, mai ales dacă substratul se usucă.

Într-un balcon orientat spre sud, fără umbră în orele de vârf, poate fi mai greu de menținut decât petunia, verbena sau mușcata. În schimb, într-un loc cu soare dimineața și umbră după-amiaza poate rămâne frumoasă mai mult timp.

Se asociază foarte bine cu flori albe, galbene, roz sau roșii și poate acoperi spațiile dintre plantele mai mari.

Bacopa

Bacopa ( Foto Shutterstock)

Bacopa formează tulpini curgătoare acoperite cu flori mici, de obicei albe, roz pal sau mov. Aspectul ei este delicat, ceea ce o face potrivită în aranjamente aerisite, în culori pastelate.

Preferă lumina bună, dar poate crește și în semiumbră. Are nevoie de umiditate relativ constantă. Dacă substratul se usucă prea mult, planta poate opri temporar înflorirea, iar revenirea nu este întotdeauna imediată.

Begoniile curgătoare, ideale pentru spațiile mai umbrite

Begoniile curgătoare ( Foto Shutterstock)

Nu toate balcoanele și terasele au soare direct, iar un spațiu umbrit nu trebuie să rămână lipsit de flori. Begoniile curgătoare sunt printre cele mai frumoase opțiuni pentru asemenea locuri. Florile pot fi simple sau duble, în nuanțe de alb, galben, portocaliu, somon, roz și roșu.

Begoniile preferă lumina filtrată, soarele slab de dimineață sau semiumbra. Soarele puternic de la prânz le poate arde frunzele și florile.

Au nevoie de un loc protejat de vânt, deoarece tulpinile și florile mari se pot rupe ușor. Substratul trebuie să fie bine drenat și păstrat moderat umed, fără ca apa să băltească.

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Fuchsia – cerceluș

Fuchsia – cerceluș ( Foto Shutterstock)

Florile de fuchsia au o formă aparte, asemănătoare unor mici clopoței. Combinațiile de roz, mov, roșu și alb fac planta foarte frumos decorativă.

Fuchsia preferă lumina bună, dar ferită de soarele arzător al după-amiezii. Se simte bine într-un balcon orientat spre est sau într-un loc cu lumină filtrată.

Nu îi plac căldura excesivă, uscăciunea și curenții puternici de aer. Pământul trebuie menținut ușor umed, dar nu îmbibat. Într-un loc potrivit, poate deveni piesa centrală a ghiveciului, fără să mai fie nevoie de multe alte plante alături.

Sporul-casei, pentru balcoane fără mult soare

Sporul-casei, sau Impatiens, este o altă soluție pentru zonele cu semiumbră. Înflorește în multe culori și poate forma o tufă rotunjită, densă. Soarele de dimineață urmat de umbră după-amiaza este, în general, o expunere favorabilă.

Are nevoie de un substrat fertil, bine drenat și menținut uniform umed. Dacă este lăsat să se usuce, se ofilește repede, iar stresul repetat poate duce la pierderea bobocilor și la o înflorire mai slabă. În umbră completă va supraviețui, dar va produce mai puține flori.

Condurașii

Condurașii, cunoscuți și ca nasturtium sau Tropaeolum, pot fi cultivați în soiuri curgătoare, care se revarsă spectaculos din ghiveci.

Florile galbene, portocalii sau roșii contrastează cu frunzele rotunde, verde-albăstrui.

Condurașii preferă soarele și nu au nevoie de un substrat foarte bogat. Excesul de îngrășământ, în special cel bogat în azot, poate produce multe frunze și puține flori. Au nevoie de apă regulat în ghiveci, dar suportă mai bine decât bacopa sau sporul-casei o ușoară uscare între udări.

Plantele cu frunziș care completează florile curgătoare

Un ghiveci suspendat nu trebuie să conțină exclusiv plante cultivate pentru flori. Frunzișul poate menține aranjamentul interesant chiar și în perioadele în care înflorirea este mai puțin bogată.

Dichondra ”Silver Falls” formează tulpini lungi, acoperite cu frunze argintii, și este foarte potrivită pentru locurile însorite.

Helichrysum petiolare are, de asemenea, frunze cenușii curgătoare. Lysimachia nummularia, mai ales soiurile cu frunze galben-verzui, aduce luminozitate, iar iedera poate fi folosită pentru verdeața persistentă.

Putem combina mai multe specii în același ghiveci?

Florile pot fi combinate, dar simpla potrivire a culorilor nu este suficientă. Plantele din același recipient trebuie să aibă cerințe apropiate în privința luminii, apei și fertilizării.

O plantă care preferă pământul mai uscat nu va supraviețui ușor cu una care are nevoie de umiditate permanentă. La fel, o specie iubitoare de umbră va suferi dacă este așezată alături de petunii într-un loc expus soarelui de la prânz.

Pentru un loc însorit se pot combina, de exemplu, o mușcată, verbena și calibrachoa curgătoare. O altă variantă poate reuni petunii, lobelia și dichondra argintie.

Într-un loc cu lumină filtrată, o begonie tuberoasă poate fi însoțită de bacopa și iederă.

Alegerea ghiveciului și plantarea

Ghiveciul trebuie să fie suficient de mare pentru ca substratul să nu se usuce imediat și pentru ca rădăcinile să aibă loc să se dezvolte. Recipientele foarte mici sunt ușoare și discrete, dar au nevoie de udări mult mai frecvente. Un vas mai încăpător menține umiditatea pentru mai mult timp, însă devine considerabil mai greu după udare.

Recipientul trebuie să aibă orificii de drenaj. Se folosește un substrat pentru plante cultivate în ghivece, aerat și ușor, nu pământ greu luat direct din grădină, care se poate compacta și poate reține prea multă apă.

Ghiveciul se umple până aproape de margine, lăsând totuși un mic spațiu pentru udare.

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