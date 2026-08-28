Elevii români au câștigat 4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz

„4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz pentru elevii români, la probele individuale și pe echipe ale Olimpiadei Internaționale „Științele Pământului” (IESO). Lotul României, format din patru elevi, a obținut medalii de aur, argint și bronz la cea de-a XIX-a ediție a Olimpiadei Internaționale „Științele Pământului” (IESO)”, a transmis Ministerul Educației, într-o postare pe Facebook.

Medaliile câștigate de elevii români

Probe individuale

Alexandru NIȚĂ-DOMINTE, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, medalie de argint;

Victor-Andrei PĂUN, Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, medalie de bronz.

Probe desfășurate în echipe internaționale

International Team Field Investigation (ITFI), probă practică

Denisa-Georgina BANU, Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, și Victor-Andrei PĂUN au obținut medalii de aur alături de echipele din care au făcut parte;

Alexandru NIȚĂ-DOMINTE a obținut medalia de argint alături de echipa sa;

Alexandru-Ioan JICU, Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu”, a obținut medalia de bronz alături de echipa sa.

Earth System Project (ESP), concurs de postere realizate în echipe internaționale

Alexandru-Ioan JICU și Victor-Andrei PĂUN au obținut medalii de aur alături de echipele lor;

Alexandru NIȚĂ-DOMINTE a obținut medalia de bronz alături de echipa sa.

Când a avut loc competiția

Competiția s-a desfășurat în perioada 20-27 august 2026, la Torino, Italia. Lotul României a fost însoțit de Cătălina Șerban, inspector școlar pentru geografie în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, și Roxana Diaconu, profesoară de geografie la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București.

La nivelul Ministerului Educației și Cercetării, coordonarea olimpiadei a fost asigurată de inspectoarea Mihaela Florina Alexandru.

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