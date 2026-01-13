Cât rezistă o mașină de spălat rufe

Răspunsul la această întrebare depinde de câțiva factori, cum ar fi marca și modelul mașinii de spălat, cât de bine este întreținută și cât de des este folosită. Adevărul este că, în cazul acestor aparate, de cele mai multe ori primești exact ceea ce plătești. Pentru modelele din gama premium, producătorii pot testa aparatele pentru echivalentul a 20 de ani de utilizare medie. Dacă este cazul, acest lucru este menționat, de regulă, în materialele de promovare. Totuși, este important de știut că acest lucru nu înseamnă că mașinile respective beneficiază de o garanție de 20 de ani.

Majoritatea modelelor de mașini de spălat, în special cele mai ieftine, au o durată medie de viață mult mai mică decât 20 de ani. În segmentul low-cost, o mașină de spălat obișnuită poate funcționa între cinci și zece ani, însă, de obicei, producătorii estimează o durată de viață de aproximativ 8-12 ani. Trebuie spus că acestea sunt valori medii, pentru că, în realitate, multe cedează mult mai repede. Durata de viață a unei mașini de spălat depinde foarte mult de cât de des este utilizată și de cât de bine este întreținută, însă, dacă o folosești mai des, ea va trebui înlocuită mai devreme. Dacă o utilizezi conform instrucțiunilor și ai grijă de ea, va rezista mai mult decât dacă le ignori, potrivit domesticandgeneral.com.

De ce se strică mașinile de spălat

Cauzele pentru care o mașină de spălat rufe se defectează sunt variate. Printre acestea se numără supraîncărcarea frecventă, folosirea excesivă a detergentului, apa dură, lipsa curățării periodice sau instalarea incorectă.

În timp, aceste probleme aparent minore duc la uzura prematură a rulmenților, pompei de evacuare sau a plăcii electronice. O altă problemă este aceea că, astăzi, brandurile pun accent pe materiale ușoare, designuri subțiri și funcții high-tech. Deși arată foarte bine din punct de vedere estetic, mașinile de spălat rufe moderne au adesea o durată de viață mai scurtă.

Modelele mai vechi aveau cuve din metal greu și mecanisme simple, ceea ce le făcea să reziste pentru mai mulți ani, în timp ce modelele de ultimă generație sunt mai fragile. Acesta este, de altfel, unul dintre principalele motive pentru care mașinile de spălat se defectează mai repede.

Un alt motiv îl reprezintă uzura planificată. Companiile lansează modele noi la un interval de câțiva ani, încurajând consumatorii să facă upgrade în loc să le repare pe cele pe care le dețin. Drept urmare, mulți consumatori se confruntă cu defecțiuni frecvente chiar înainte de expirarea perioadei de garanție.

Astfel, se naște următoarea întrebare: sunt mai fiabile mașinile de spălat rufe mai vechi? În multe cazuri, așa este, iar explicația constă în faptul că erau construite cu piese mai rezistente și gândite pentru a îndura utilizarea pe termen lung.

Cea mai frecventă defecțiune

Mulți se întreabă ce se strică cel mai des la o mașină de spălat. Defecțiunea pe care aproape orice tehnician o anticipează este aceea că întrerupătorul capacului sau al ușii se defectează sau chiar se rupe. Această piesă simplă îi „spune” mașinii că poate să înceapă operațiunea de centrifugare și de umplerea cu apă a cuvei în condiții de siguranță. Atunci când se defectează, mașina nu mai pornește, indiferent câte butoane apeși.

Mărci renumite precum Whirlpool, LG, Samsung sau GE folosesc toate o formă de comutator de siguranță, fie că este vorba despre un model cu încărcare verticală (întrerupător capac), fie de unul cu încărcare frontală (blocare ușă). Atunci când acest comutator cedează, întregul sistem se oprește instantaneu. Aceasta este o măsură de siguranță, dar înseamnă și că o piesă mică din plastic sau din metal poate să blocheze complet spălatul rufelor. Acest lucru este confirmat de către specialiștii în reparații și de furnizorii de piese.

Acest întrerupător este folosit de fiecare dată când deschizi sau când închizi ușa, iar uneori mecanismul este forțat, plasticul se uzează și depunerile de scame și de detergent afectează contactul. Chiar și trântirea ușii de câteva zeci de ori poate deregla alinierea sau poate produce un scurtcircuit. Marii distribuitori de componente pentru electrocasnice menționează întrerupătoarele pentru ușă sau pentru capac printre cele mai vândute piese de schimb pentru mașinile de spălat, fiind piesa care se defectează cel mai frecvent.

Semne frecvente ale defectării mașinii de spălat

Când mașina ta de spălat se defectează apar o serie de simptome, care nu sunt, de obicei, foarte subtile. Dacă le observi din timp, poți evita probleme mai mari, dar și mai costisitoare. Astfel, dacă apeși butonul și mașina nu pornește, nu se aude nici un zgomot, nu se aprind luminile sau nu se alimentează cu apă, acestea sunt semne evidente ale defectării mașinii tale de spălat rufe.

De asemenea, dacă există o problemă, programul se întrerupe brusc în mijlocul ciclului, de obicei înainte de centrifugare sau clătire, astfel că rufele rămân ude. În acest caz, deschide și închide ușa pentru a vedea dacă mașina pornește din nou. Dacă mașina spală normal, dar la etapa de centrifugare rămâne blocată, asta înseamnă că întrerupătorul nu detectează că ușa sau capacul sunt închise. Un click repetitiv sau un pocnet slab lângă balamaua ușii sau a capacului indică faptul că întrerupătorul încearcă să funcționeze, conform Gglastonbury Appliance.

Nu în ultimul rând, modelele noi pot afișa mesaje precum „Lid Lock” sau „Door Error”, semne clare că există o problemă la comutator.

Cum poți prelungi durata de viață a mașinii de spălat

Mașina de spălat este unul dintre acele electrocasnice esențiale, care îți fac viața de zi cu zi mult mai ușoară, dar care uneori sunt ignorate. Ea nu se ocupă doar de spălarea hainelor, ci și de clătirea și stoarcerea lor, îndeplinind sarcini solicitante și tocmai această utilizare intensă poate duce la o uzură mai rapidă decât ai putea anticipa. Anumite obiceiuri greșite pot reduce semnificativ durata de viață a mașinii tale de spălat, însă vestea bună este că acestea pot fi corectate fără eforturi mari. Astfel, prin adoptarea a câteva măsuri simple de utilizare și de întreținere poți preveni defecțiunile premature și te poți bucura de funcționarea mașinii pentru mai mulți ani, evitând stresul și costurile pentru reparații neașteptate sau chiar pentru achiziționarea uneia noi. Iată ce trebuie să faci:

Verifică buzunarele înainte de spălare

Înainte de a băga rufele în mașina de spălat verifică întotdeauna buzunarele hainelor. Cheile, monedele, brelocurile, clemele de păr și alte obiecte mici metalice pot deteriora componentele interne și pot strica și celelalte rufe. Chiar și scamele pot afecta anumite țesături delicate, motiv pentru care este important să le îndepărtezi înainte de spălare.

Nu folosi detergent în exces

Prea mult detergent nu înseamnă rufe mai curate. Excesul de spumă obligă mașina de spălat să lucreze mai mult și poate prelungi ciclurile de spălare. De asemenea, detergentul în exces lasă reziduuri pe haine și poate chiar deteriora materialele. Mașinile moderne folosesc mai puțină apă, deci au nevoie de mai puțin detergent. Pentru a evita alte probleme consultă manualul de utilizare pentru a vedea care este cantitatea corectă de detergent pe care trebuie să o folosești.

Nu supraîncărca mașina

Supraîncărcarea mașinii de spălat poate provoca daune serioase, ducând la defectarea prematură și la costuri de reparație ridicate. În timpul ciclului de spălare, hainele au nevoie de suficient spațiu pentru a se mișca. Când nu există suficient loc în cuvă, ciclul de clătire nu mai curăță eficient rufele, iar pe acestea pot rămâne reziduuri de detergent. În plus, o încărcătură prea mare poate dezechilibra mașina de spălat, ceea ce duce la uzura excesivă a rulmenților sau chiar la deteriorarea completă a acestora. Un tambur dezechilibrat consumă mai multă energie și produce mai mult zgomot, inclusiv vibrații puternice în timpul funcționării la turații mari. Acest stres suplimentar solicită toate piesele mobile ale mașinii de spălat, inclusiv motorul și pompa.

Curăță filtrul și orificiile de ventilație

Este recomandat să cureți filtrul de scame o dată sau de două ori pe lună. Scamele se pot acumula în timp, reducând eficiența mașinii de spălat și a uscătorului. Pentru a face acest lucru, oprește alimentarea cu energie electrică și scoate mașina de spălat din priză. Apoi îndepărtează orice obiecte care ar fi putut cădea în cuvă și care blochează accesul la zona ce trebuie curățată.

Instalează mașina pe o suprafață plană

Mașina de spălat trebuie să fie montată într-un perfect echilibru, iar pentru asta trebuie instalată pe o suprafață dreaptă, cu toate picioarele reglate corespunzător. Chiar și o ușoară înclinare poate afecta rulmenții și suspensiile. În caz contrar, mașina se va mișca sau va vibra, iar componentele interne se pot deteriora în timp.

Folosește detergentul potrivit

Utilizează întotdeauna detergent special pentru mașini cu eficiență ridicată și respectă cantitățile recomandate de producător, conform omegaforceappliancerepair.com.

Nu ignora zgomotele neobișnuite

Scârțâiturile, pocniturile sau alte zgomote de frecare pot indica probleme serioase la curele, rulmenți sau la alte piese.

Curăță periodic cuva

Mucegaiul, depunerile de reziduuri și de detergent pot provoca apariția unor mirosuri neplăcute. Pentru a evita o astfel de situație, o dată pe lună, rulează un ciclu gol cu apă fierbinte și diverse soluții speciale de curățare.

Verifică regulat conducta uscătorului

O conductă blocată reduce eficiența și crește riscul de incendiu. Curăț-o o dată la câteva luni pentru o funcționare sigură și eficientă.

