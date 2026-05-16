Trucul simplu care îndepărtează eficient și ieftin părul de animale de pe haine

Posesorii de animale de companie se confruntă adesea cu problema firelor de păr care ajung pe haine, lenjerii sau mobilier.

Deși curățenia regulată este o soluție parțială, multe persoane se plâng că eliminarea completă a firelor din țesături poate fi o adevărată provocare. Indiferent ce metode folosesc pentru a curăța părul de animale de pe haine, multe persoane nu reușesc să salveze complet piese de îmbrăcăminte.

Recent, o utilizatoare de rețele sociale a împărtășit un truc simplu și accesibil care promite să rezolve această problemă. Potrivit portalului sârb de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier, metoda necesită un obiect comun și ieftin: bigudiuri cu suprafață de tip arici.

Cum îndepărtezi rapid părul de animale de pe haine cu un bigudiu

Femeia explică faptul că tot ce trebuie făcut este să adaugi două bigudiuri în tamburul mașinii de spălat, alături de hainele și lenjeriile pe care vrei să le cureți.

În timpul ciclului de spălare, firele de păr de animale se lipesc de suprafața bigudiurilor, în loc să rămână pe materialele textile.

„Trucul funcționează cel mai bine pentru bumbac, blugi, tricouri și așternuturi”, a menționat ea, adăugând că nu este recomandat pentru materiale delicate, precum mătasea sau hainele sport, deoarece acestea s-ar putea deteriora.

Tânăra care a dezvăluit trucul a fost impresionată de rezultate

Conform relatării publicate de portalul sârb de știri, femeia a fost impresionată de cantitatea de păr și praf pe care bigudiurile au reușit să o colecteze, mai ales după ce a spălat covorașele și patul animalului de companie.

„Nu m-am așteptat să fie atât de eficient. Am fost șocată când am văzut câte fire de păr au fost strânse”, a spus ea.

Trucul pentru îndepărtat părul de animale de pe haine este ieftin și rapid

Un avantaj semnificativ al acestei metode este că nu necesită investiții mari. Bigudiurile pot fi achiziționate la prețuri accesibile, iar mulți utilizatori le au deja acasă.

După utilizare, tot ce trebuie făcut este să îndepărtezi firele de păr de pe bigudiuri, care pot fi folosite din nou la următoarea spălare.

Cu toate acestea, metoda prezintă și un mic inconvenient. Hainele din materiale sensibile trebuie spălate separat, ceea ce poate implica cicluri suplimentare de spălare. Chiar și așa, cei care au încercat trucul afirmă că rezultatele merită efortul, deoarece hainele și lenjeriile ies mult mai curate și fără urme de păr enervant de animale.

